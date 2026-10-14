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嘉義高鐵聯外軌道等21年有進展 卓榮泰支持BRT增班藍線輕軌擴大評估

聯合報／ 記者魯永明/嘉義即時報導
嘉義高鐵聯外軌道建設爭取超過21年，終於有了進展！嘉義市長黃敏惠下午親率市府團隊赴行政院，與行政院長卓榮泰討論交通建設需求，會中達成3項結論。圖／嘉市府提供
嘉義高鐵聯外軌道建設爭取超過21年，終於有了進展！嘉義市長黃敏惠下午親率市府團隊赴行政院，與行政院長卓榮泰討論交通建設需求，會中達成3項結論。圖／嘉市府提供

嘉義高鐵聯外軌道建設爭取超過21年，終於有了進展！嘉義市長黃敏惠下午親率市府團隊赴行政院，與行政院長卓榮泰討論交通建設需求，會中達成3項結論，包括支持BRT增班、修正嘉義市藍線輕軌可行性研究路線並擴大延伸評估，以及待可行性研究通過後，由中央與地方進行財務專案協商。

黃敏惠表示，高鐵聯外軌道是中央在高鐵興建之初，對嘉義地區的歷史承諾。隨著國家科技產業版圖向南延伸，嘉義科學園區逐步發展，嘉義已成為國家產業布局的重要一環，完善的交通建設不僅攸關大嘉義區域發展，也是支撐科技產業進駐與人才生活的關鍵。

她指出，嘉科未來發展可望比照新竹科學園區及南部科學園區，嘉義市則肩負提供區域生活機能的角色，也是中央「大南方新矽谷」計畫的重要起點。面對產業發展與人口移動需求，交通建設必須超前部署，盼中央加速推動高鐵聯外軌道，打造快捷、安全、可靠的交通路網。

此次會議針對市府提出的短、中、長期訴求，形成3項具體方向。首先，行政院支持嘉義BRT增班、提升接駁效能，並請交通部儘速落實；其次，嘉義市藍線輕軌可行性研究將修正路線規劃，並擴大延伸評估範圍，使路網更符合地方產業發展及交通需求；第三，待可行性研究通過後，再由中央與地方就建設經費分擔進行專案協商。

市府表示，高鐵聯外軌道不只是一條交通路線，更是串聯大嘉義生活圈、促進區域均衡發展及支撐國家科技產業的重要基礎。此次行政院會議雖已就接駁運能、路線評估及財務協商建立後續方向，實際建設仍有待可行性研究及經費協商等程序推進。

市府期盼中央持續支持，儘速推動後續工作，讓嘉義人等待超過21年的高鐵聯外軌道建設逐步落實，為大嘉義未來發展建立更完善的交通基礎。

嘉義高鐵聯外軌道建設爭取超過21年，終於有了進展！嘉義市長黃敏惠下午親率市府團隊赴行政院，與行政院長卓榮泰討論交通建設需求，會中達成3項結論。圖／嘉市府提供
嘉義高鐵聯外軌道建設爭取超過21年，終於有了進展！嘉義市長黃敏惠下午親率市府團隊赴行政院，與行政院長卓榮泰討論交通建設需求，會中達成3項結論。圖／嘉市府提供

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