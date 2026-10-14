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台江流域倡議打造文化森林 文化部長李遠與師生種下台灣楝樹苗

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南台江流域社群倡議打造「台江文化森林」，文化部長李遠（右）今天走訪台江聽取規畫，並種下台灣楝樹幼苗，象徵文化棲地復育邁出第一步。圖／社大台江分校提供
台南台江流域社群倡議打造「台江文化森林」，文化部長李遠（右）今天走訪台江聽取規畫，並種下台灣楝樹幼苗，象徵文化棲地復育邁出第一步。圖／社大台江分校提供

因應極端氣候高溫威脅，台南台江流域社群倡議打造「台江文化森林」，串連村落廟宇、學校、文化基地、博物館及山海圳國家綠道，結合文化保存、生態保育與藝術參與，營造環村綠道。文化部李遠今天走訪台江聽取規畫，並種下台灣楝樹幼苗，象徵文化棲地復育邁出第一步。

社大台江分校表示，台江流域學習社群十多年來持續守護河川、推動大廟興學、倡議種樹築道及整治河川污染，並參與催生山海圳國家綠道；近年面對高溫化挑戰，社群透過流域公民會議及專題研究，提出以藝術共創打造水圳環村綠道，串聯台江十六寮的文化與生態資源，盼發展成兼具休憩、教育及文化傳承功能的文化森林。

李遠今先後走訪百大文化基地鄭家古茨及山海圳國家綠道珍古德涼亭，了解社區博物館經營成果，也聽取海佃國小「小台江」河流讀書會學生分享河川水質檢測、守護招潮蟹及設置護蟹公車亭等行動，肯定孩子投入在地環境保護。

安東庭園河川巡守隊長許榮欽表示，文化森林是值得努力的長遠目標，希望未來逐步營造適合民眾散步、欣賞自然的環村文化綠道。長安國小教師翁育民則說，李遠到訪是對台江流域社群多年文化治理的肯定，期待透過文化與生態結合，讓下一代更認識家鄉，延續文化傳承。

社大台江分校也說，盼爭取文化部支持，結合公私部門力量，響應都市林及千里綠道政策，逐步復育台江十六寮社區博物館文化棲地。

台江 李遠 文化部

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