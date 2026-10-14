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歷經77天會期！台南116年總預算三讀通過 歲出1177億刪減2225萬

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
歷經77天會期！台南市議會審查116年總預算三讀通過，市長黃偉哲任內最後一次定期會，會後和議員們拍「畢業照」。記者吳淑玲／攝影
歷經77天會期！台南市議會審查116年總預算三讀通過，市長黃偉哲任內最後一次定期會，會後和議員們拍「畢業照」。記者吳淑玲／攝影

台南市議會第4屆第8次定期會今天閉幕，歷經77天會期，116年度市總預算暨附屬單位預算案經延長會期審查，終於完成三讀，歲出預算修正通過1177億8023萬1000元，衛生局、市議會及經發局預算合計刪減2225萬元，其餘預算依聯席審查附加條件或附帶意見修正通過，附屬單位預算刪減數為0。

116年度市總預算案原編列歲出1178億248萬1000元、歲入1133億2733萬7000元，歲入歲出差短逾44億元。預算案經延長會期接續審查，昨天完成聯席審查，今天進行第二、三讀會。

其中，民政局編列200萬元辦理維護言論自由系列活動等經費，經議員提案復議後通過，但附加條件為民政局須提出言論自由日相關活動計畫，送議會同意後才能動支。此外，衛生局、市議會及經發局歲出預算合計刪減2225萬元，其餘預算依聯席審查附加條件或附帶意見修正通過；附屬單位預算則全數修正通過，刪減數為0。

大會也接續審議6日未完成的提案，2件墊付款案獲同意墊付；「台南市自辦市地重劃區管理維護自治條例」草案修正通過，並刪除第3條第2項但書。

邱莉莉表示，感謝市長黃偉哲及市府團隊8年來努力推動市政建設，也肯定議員同仁用心審查預算、為市政把關。本次定期會原訂10月6日閉會，因強降雨停班課順延1天，加上總預算案尚未完成聯席審查，議會陸續變更10月5日至7日議程續審預算，並依「地方制度法」延長會期至14日，總計77天。

本次定期會市府共提出99件提案，包括6件市法規案、84件墊付案，墊付案全數通過，墊付預算總計71億419萬5000元；議員提案連同復議動議案，累計458案。隨著總預算案完成三讀，本屆最後一次定期會也正式落幕。

台南 總預算

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