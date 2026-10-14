任內最後定期會黃偉哲拍「畢業照」 台南8位議員也一起畢業

台南市議會第4屆第8次定期會今天閉幕，也是市長黃偉哲任內最後一次的定期會，2026年地方選舉掀起議員畢業潮，現任議員中尤榮智、郭清華、李鎮國、沈震東、林美燕、曾培雅及陳怡珍、平地原住民議員穎艾達利等8人不再連任，雖然會議過程唇槍舌戰，議程結束後大家也一起合拍畢業照，展現融洽一面。

台南市議會第4屆第8次定期會自今年7月29日召開，經會期順延至今天，歷時77日，並於今天完成各項議程後正式閉會。今天議程包含確認各委員會議案審查報告，進行三讀議案的第二、三讀會及116年度台南市總預算暨附屬單位預算案聯席審查等事項。市長黃偉哲感謝市議會對市政建設的支持與建議，期盼未來市府持續與府會攜手合作，為市民的福祉權益努力。

除了黃偉哲「畢業」，本屆議員也出現交棒潮，包括尤榮智、郭清華、李鎮國、林美燕及曾培雅分別由女兒、兒子接棒，沈震東交棒弟弟，另陳怡珍及穎艾達利則不再參選。資深議員退場，除牽動各選區席次競爭，也讓地方政治世代交替成為選戰焦點。

國民黨部分，有第三選區（下營、六甲、麻豆、官田、大內）議員尤榮智交棒女兒尤淨寬；第九選區（安平、南區）議員林美燕由兒子葉翰勳接棒；第十選區（東區）議員曾培雅則由兒子歐政豪參選。林美燕擔任民代33年，曾培雅也有21年民代資歷，兩人都已在議會進行告別總質詢，回顧多年問政及地方服務。

民進黨方面，第六選區（安南區）議員郭清華由女兒郭品辰接棒；第八選區（中西區、北區）議員沈震東因兵役因素不再連任，改由弟弟沈震南投入選戰。第八選區另有議員陳怡珍因考量姊姊、立委陳亭妃參選市長，決定放棄連任，全力投入輔選工作。

永康區大票倉，無黨籍議員李鎮國不再連任，由兒子李秉倫以國民黨籍接棒參選。此外，平地原住民選區議員穎艾達利未登記參選。

台南市116年度總預算暨附屬單位單位預算共編列歲入1133億2733萬7000元，刪減0元，歲出1178億248萬1000元，刪減2225萬元，今天順利完成二、三讀。

台南市長黃偉哲任內最後一次定期會圓滿閉幕，議員與他合拍「畢業照」，為八年市長任期留下紀念。。記者吳淑玲／攝影

台南市長黃偉哲任內最後一次定期會圓滿閉幕，議員與他合拍「畢業照」，為八年市長任期留下紀念。。記者吳淑玲／攝影

台南市議長邱莉莉與未參選連任的穎艾達利拍照留念。記者吳淑玲／攝影