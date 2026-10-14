雲林社造嘉年華10月24日登場 手路菜、工藝DIY、社區奧斯卡一次玩

2026雲林社造嘉年華10月24日將在林內鄉紙蝶生態地景園區登場，縣府今舉行宣傳記者會，今年以「雲林社造營業中」為主題，集結全縣社造團隊，從庄頭手路菜、傳統工藝DIY、社區劇場到地方繪本及「社區奧斯卡」影片放映，讓民眾不只看成果，還能動手做、親口嚐、聽故事，深入認識雲林的常民生活。

雲林縣政府今天上午舉辦宣傳記者會，邀集13組社造團隊搶先展攤暖身，副縣長謝淑亞、文化觀光處長謝明璇邀請民眾10月24日走進「巷仔內」，感受各地社區累積的文化特色。

謝淑亞表示，今年以「雲林社造營業中」為主軸，希望打破成果展與日常生活的界線，讓民眾不只是來看展覽，而是像走進熟悉的庄頭，品嚐家鄉味、體驗手作、欣賞戲劇，進一步認識土地與居民的生活。

謝明璇指出，今年社造嘉年華有舞台演藝、工藝手作、在地美食、繪本閱讀及社區影像等內容，將社造成果轉化為「吃、玩、看、聽、做」的多元體驗。

除了嘉年華當天的活動，縣府今年也規畫10條社區深度文化體驗之旅，串聯地方走讀、食農、生態及手作體驗，讓民眾從參加一日活動開始，進一步走進社區，認識地方的人、故事與生活。

為鼓勵民眾深度體驗，活動當天「巷仔內博感情」服務臺將分8個時段發送免費體驗券，每時段至少140份，各時段前15分鐘開放排隊，每人每時段限抽1張，依券面時間及指定單位使用。民眾在現場消費集滿3個不同攤位印章，還可兌換摸彩券，詳細辦法依現場公告為準。

2026雲林社造嘉年華10月24日將在林內鄉紙蝶生態地景園區登場，縣府今舉行宣傳記者會。記者陳雅玲／攝影

2026雲林社造嘉年華10月24日將在林內鄉紙蝶生態地景園區登場，縣府今舉行宣傳記者會。記者陳雅玲／攝影

2026雲林社造嘉年華10月24日將在林內鄉紙蝶生態地景園區登場，縣府今舉行宣傳記者會。記者陳雅玲／攝影