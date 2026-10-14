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地下化通車倒數！台南車站16日「最後一晚」 列車鳴笛3聲送別百年月台

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南鐵路地下化將於17日通車，台鐵16日晚間9時在台南車站舉辦「最後一夜．永遠台南」紀念活動，台鐵邀請市民及旅客走進台南車站，共同見證地上月台的重要歷史時刻。記者吳淑玲／攝影
台南鐵路地下化將於17日通車，台鐵16日晚間9時在台南車站舉辦「最後一夜．永遠台南」紀念活動，台鐵邀請市民及旅客走進台南車站，共同見證地上月台的重要歷史時刻。記者吳淑玲／攝影

台南鐵路地下化將於17日通車，台鐵16日晚間9時在台南車站舉辦「最後一夜．永遠台南」紀念活動，向陪伴城市走過百年的地上鐵道告別。當晚最後一班駛離地上月台的南下自強號145次列車，預計晚間10時29分開出，司機員將長鳴笛三次，分別象徵告別過去、感謝陪伴、迎向未來，為台南地上鐵道留下歷史性的一刻。

另配合鐵路地下化通車，16日晚間6時30分將先舉行「台南鐵路地下化通車入厝典禮」，賴清德總統預定出席，活動安排「府城新章」主題、致敬英雄、紀錄影片、點燈儀式、車站光雕及燈光展演，迎接台南鐵路邁入新時代。

台鐵表示，台南車站長年見證城市發展，也是許多台南人共同的生活記憶。有人從這裡出發求學、工作，也有人在月台等待親友返鄉，列車一次次的出發與抵達，讓車站不只是交通樞紐，更承載世代台南人的情感。

隨著鐵路地下化工程推進，地上軌道及既有月台即將完成階段性任務。台鐵規畫告別活動，安排市民故事募集、回憶留言牆、老照片展示及音樂演出，邀請民眾重溫鐵道記憶，為百年地上月台留下紀念。

活動重頭戲是「百年路牌．世代交棒」儀式。第145次自強號進站後，台鐵董事長鄭光遠、台南市長黃偉哲及交通部長陳世凱將依序傳遞象徵台南車站歷史記憶的路牌，最後交到列車司機員手中，象徵百年鐵道責任與精神傳承，由不同世代接棒，繼續向前。

路牌交接完成後，現場音樂及主持聲將暫停，讓民眾靜候最後一班南下自強號啟程。晚間10時29分，145次自強號將駛離地上月台，司機員長鳴笛三次，以聲音向過去告別、向一路相伴的人致謝，並迎接鐵路地下化的新時代。

台鐵邀請市民及旅客16日晚間走進台南車站，透過老照片、回憶留言及鐵道故事，共同見證地上月台的重要歷史時刻。

此外，迎接台南新站通車，台鐵便當推出期間限定「府城歡慶豐味便當」，結合經典滷排骨、虱目魚香腸、府城蝦捲、香菇虱目魚丸、將軍蘆筍及梅嶺脆梅等在地食材，自10月17日至11月1日午餐時段限量販售，每份199元，讓旅客在見證鐵路邁入新時代之際，也能品嘗府城特色風味。

台南鐵路地下化將於17日通車，台鐵16日晚間9時在台南車站舉辦「最後一夜．永遠台南」紀念活動，台鐵邀請市民及旅客走進台南車站，共同見證地上月台的重要歷史時刻。記者吳淑玲／攝影
台南鐵路地下化將於17日通車，台鐵16日晚間9時在台南車站舉辦「最後一夜．永遠台南」紀念活動，台鐵邀請市民及旅客走進台南車站，共同見證地上月台的重要歷史時刻。記者吳淑玲／攝影

台南鐵路地下化將於17日通車，台鐵16日晚間9時在台南車站舉辦「最後一夜．永遠台南」紀念活動，台鐵邀請市民及旅客走進台南車站，共同見證地上月台的重要歷史時刻。記者吳淑玲／攝影
台南鐵路地下化將於17日通車，台鐵16日晚間9時在台南車站舉辦「最後一夜．永遠台南」紀念活動，台鐵邀請市民及旅客走進台南車站，共同見證地上月台的重要歷史時刻。記者吳淑玲／攝影

台南 自強號 鐵路地下化

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