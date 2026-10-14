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震後拚重生 台南楠西市場拆除重建今動工

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
震後拚重生，台南楠西市場拆除重建今動工，預計明年底完工。記者謝進盛／翻攝
震後拚重生，台南楠西市場拆除重建今動工，預計明年底完工。記者謝進盛／翻攝

已近1甲子的台南市楠西公有市場因去年1月21日嘉義大埔地震嚴重受損，台南市政府災後復原，今舉行拆除重建動土典禮，預計明年底完工。

楠西公有零售市場歷史悠久，可溯及至1967年曾文水庫興建，榮工處攜家帶眷遷居至楠西，當時鄉公所為因應增長的人潮而興建公有零售市場，面積有700多坪（登記有72攤位、50鋪位）滿足在地民生，承載地方近一甲子生活記憶。

原有的楠西市場不敵歲月多處斑駁，去年嘉義大埔地震及後續餘震造成市場建物嚴重受損，為確保攤商、消費者安全與在地未來發展，市府積極向中央爭取補助，爭取將原建物拆除並重建，日前完成發包。

今天上午舉行動土儀式，立委陳亭妃、經發局市場處長林東征、楠西區長何榮長等人與會，南市經發局副局長蕭富仁表示，新的市場共有28攤，也融入在地新穎設計，希望能夠打造一個觀光市場，力拚在明年底完工啟用。

市府經發局指出，市長黃偉哲上任後，陸續向中央爭取補助經費達1億9千萬元，陸續完成新營市三、西港、麻豆市三、第一小康、歸仁、新市、開元、善化、文華及仁德等10處公有市場耐震補強工程。

此外，為改善傳統市場公廁老舊、陰暗潮濕等問題，市府於108年至115年間爭取補助經費逾5041萬元，推動全市26處市場公廁改善，從建築結構安全到公共設施品質全面提升，讓傳統市場在保有人情溫度同時，還能成為更安全、便利與友善現代化消費場域，吸引跨世代的消費族群前來市場走訪。

林東征說明，市府在推動市場硬體改善之餘，也結合文化保存、空間活化及觀光發展，讓傳統市場展現多元價值。以具歷史文化特色的西市場為例，市府自112年至115年間投入逾1億5618萬元，統整推動周邊街廓優化、古蹟本體修復、夜間光環境美化及整體電力安全升級等工程，不僅重現歷史建築風華，也改善市場周邊公共空間與夜間景觀，為府城增添觀光新亮點。

震後拚重生，台南楠西市場拆除重建今動工，預計明年底完工。記者謝進盛／翻攝
震後拚重生，台南楠西市場拆除重建今動工，預計明年底完工。記者謝進盛／翻攝

震後拚重生，台南楠西市場拆除重建今動工，預計明年底完工，圖為完工後示意圖。記者謝進盛／翻攝
震後拚重生，台南楠西市場拆除重建今動工，預計明年底完工，圖為完工後示意圖。記者謝進盛／翻攝

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