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台南熱氣球派對本周末登場 清晨搭熱氣球、夜賞光雕無人機秀

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
2026台南熱氣球派對17、18日在台南市政府永華市政中心西側廣場及西拉雅廣場登場。圖為台南熱氣球派對繫留體驗歷史照片。圖／南市觀旅局提供
2026台南熱氣球派對17、18日在台南市政府永華市政中心西側廣場及西拉雅廣場登場。圖為台南熱氣球派對繫留體驗歷史照片。圖／南市觀旅局提供

2026台南熱氣球派對17、18日在台南市政府永華市政中心西側廣場及西拉雅廣場登場，觀旅局表示，除熱氣球繫留體驗外，17日晚間還有光雕秀及無人機展演，現場並規畫美食市集、闖關抽獎、免費氣墊樂園及街頭表演，可望吸引不少親子家庭及遊客到場。

觀旅局說，熱氣球體驗兩天各安排上午、下午兩個時段，上午場為清晨5時30分至7時30分，下午場為下午4時30分至5時30分，分別在體驗開始前1小時開放售票；實際升空及體驗時間將視天候與飛行安全，由專業團隊評估調整。

此外，現場也設有超過40攤美食攤位，民眾完成指定闖關任務可參加抽獎，有機會獲得50元市集券、魚頭君限定文創品及美食等好禮，每天限量500份闖關卡；另有兩大主題氣墊遊戲免費開放兒童體驗，兩天各安排4組街頭藝人或表演團體演出。

觀旅局提到，主辦單位也串聯近40家台南在地業者推出限定優惠，盼帶動活動人潮走入商圈，且配合活動舉行，16日下午5時起至18日午夜，南島路、東南榕大道及西南榕大道將實施交通管制，部分路段路邊停車格也禁止停車；17日晚間6時至8時，因應光雕及無人機展演，建平路、府前路二段及怡平路部分路段將擴大管制。

另外，17日下午2時至晚間9時10分提供免費接駁車，往返台南轉運站與活動會場，平均每20分鐘一班，開車民眾可利用周邊停車場，再步行前往；也可搭乘公車轉乘。主辦單位提醒，熱氣球體驗及展演可能受天候影響，民眾出發前可留意台南旅遊網及台南旅遊臉書粉絲團公告。

2026台南熱氣球派對除熱氣球繫留體驗外，17日晚間還有光雕秀及無人機展演。圖／南市觀旅局提供
2026台南熱氣球派對除熱氣球繫留體驗外，17日晚間還有光雕秀及無人機展演。圖／南市觀旅局提供

熱氣球 派對 無人機

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