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嘉義縣水上鄉立圖書館改造升級 打造全齡友善空間2027年完工

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣水上鄉立圖書館斥資790萬元改造升級，縣長翁章梁（左一）、水上鄉長林緗亭（左二）今天視察工程進度。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣水上鄉立圖書館斥資790萬元改造升級，縣長翁章梁（左一）、水上鄉長林緗亭（左二）今天視察工程進度。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣水上鄉立圖書館啟用逾30年，縣府與水上鄉公所推動空間改善工程，重新規畫閱讀區域、優化借還書動線，增設無障礙電梯及坡道，打造適合親子共讀及身障友善環境，縣長翁章梁、水上鄉長林緗亭今天視察工程進度，預計2027年完工。

教育處表示，水上鄉立圖書館1989年啟用，館舍使用多年，公所推動1樓約266平方公尺空間改造，工程總經費790萬元，包括縣府補助200萬元，公所自籌590萬元，提升閱讀環境與服務品質，改造以「全齡友善、親子共讀」為核心，兼顧不同年齡層的閱讀需求。

鄉長林緗亭說，水上鄉立圖書館空間重新規畫，調整入口服務櫃台及新書展示區，改善借還書動線；期刊閱讀區配置符合長者需求的桌椅；兒童閱讀區設置PVC軟地墊、環繞式矮書櫃及活動式書櫃，並依年齡安排桌椅，未來將舉辦說故事及閱讀推廣活動。

此外，嬰幼兒閱讀區則採架高木地板，搭配造型坐墊及沙發，提供安全舒適的親子共讀空間，並規畫哺乳室等母嬰友善設施；工程也將增設無障礙電梯，連通地下室、1樓及2樓，提升長者、身心障礙者及攜帶幼兒家庭進出圖書館的便利性。

翁章梁表示，水上鄉立圖書館就位在水上鄉全民運動館隔壁，透過空間改造工程，讓圖書館的功能更加多元，動線也更合理，林緗亭積極與縣府及中央爭取經費，未來圖書館會以嶄新面貌開放給鄉親使用，歡迎大家一起來看書。

嘉義縣水上鄉立圖書館斥資790萬元改造升級，縣長翁章梁（中）、水上鄉長林緗亭（左）今天視察工程進度。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣水上鄉立圖書館斥資790萬元改造升級，縣長翁章梁（中）、水上鄉長林緗亭（左）今天視察工程進度。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣水上鄉立圖書館斥資790萬元改造升級，打造全齡友善閱讀空間，預計2027年完工。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣水上鄉立圖書館斥資790萬元改造升級，打造全齡友善閱讀空間，預計2027年完工。圖／嘉義縣政府提供

嘉義 圖書館 林緗亭 翁章梁

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