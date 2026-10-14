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學甲排球運動館落腳原天仁工商 今年底將開工後年啟用
台南市「學甲區排球樂活運動館新建工程」獲重大進展；市府體育局今表示，已於本月初順利完成決標，預定今年底動工，力拚後年完工，屆時將可望趕上117年華宗盃排球賽。
體育局長王效文指出，本案總經費約3.3億元（運動部補助4000萬元、市自籌款2億9000萬元），基地選址於學甲區新生路與三連路口，為已經廢校的天仁工商閒置校地，本案工程除可活化既有閒置校地，完工後亦可帶動周邊發展。
未來場館內規畫配置3面南北向排球場，進行大型賽事時，則可彈性調整為1面東西向的標準決賽場地，並配置完善的看台觀眾席與選手休息空間；此外，平時亦可靈活調配做為籃球場或羽球場使用，以提升場地使用率。
體育局強調，排球樂活運動館完工後，除了作為華宗盃的主賽場，平時也將開放給在地居民、學校球隊使用，兼具全民運動、基層選手培訓及帶動周邊觀光產業多重效益。
市長黃偉哲表示，學甲「華宗盃」是全國四大排球錦標賽之一，每年吸引數千名好手齊聚臺南，但過去因缺乏大型比賽場館，賽事往往必須分散至學甲區內多個學校體育館同時進行。為解決場地分散與硬體限制，市府向中央爭取補助並自籌預算，全力促成排球樂活運動館的誕生，期盼打造兼具國際賽事與在地居民樂活休閒指標性體育場館。
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