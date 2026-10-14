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秋高氣爽踏青抽大獎 烏山頭水庫10公里健行今起報名中

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
農業部農田水利署嘉南管理處將在下月14日辦理烏山頭水庫風景區健走活動，安排10公里踏勘，今起受理報名中，圖為建於日治時期的舊送水口。記者謝進盛／攝影
農業部農田水利署嘉南管理處將在下月14日辦理烏山頭水庫風景區健走活動，安排10公里踏勘，今起受理報名中，圖為建於日治時期的舊送水口。記者謝進盛／攝影

農業部農田水利署嘉南管理處將在下月14日辦理烏山頭水庫風景區健走活動，安排10公里踏勘，沿途除有在地美食補給，走完全程還可抽55吋液晶顯示器等大獎，今起受理報名中。

這項「115年烏山頭水庫風景區活動：百年烏山頭騎跡 走聆大圳的呼喚」健走活動，結合水利文化、自然生態、環境教育及在地美食，並準備完走好禮、市集園遊券及百餘項摸彩獎品。

農田水利署嘉南管理處說，健走路線約10公里，今起開放網路報名，至10月23日下午5時截止，名額有限，額滿為止，歡迎民眾踴躍報名，一同走訪烏山頭水庫，感受嘉南大圳的歷史魅力。

嘉南管理處表示，活動將自烏山頭水庫北側停車場出發，沿途經過大壩壩頂、水閘門火車頭、分歧工作站及時間廊道等重要水利地景，為落實源頭減塑及環境永續理念，本次活動沿線補給站將不提供單瓶裝寶特瓶水，並備妥箱裝水供參加民眾補給，呼籲大家自備環保水壺，或使用報到時領取的水瓶盛裝飲水。

此外，補給內容也融入台南在地特色，準備豐富補給品，讓民眾補充體力之餘，也能品嚐台南在地農特產品的好滋味。

活動也規畫4大環境教育闖關任務，完成4處闖關集章後，即可至主會場兌換「飛狼後背包」完走禮及100元市集園遊券，園遊券可於活動現場市集折抵消費。

此外本次活動摸彩好禮總市值超過12萬元，凡完成報到即可獲得摸彩券，有機會將55吋液晶顯示器、除濕機、行李箱、吸塵器、雙旋鈕電烤箱等百餘項好禮帶回家，報名網址：https://www.beclass.com/rid=30526fb6a1fc84508d3e

更多活動詳情及最新消息，請至「烏山頭水庫風景區」官方粉絲專頁查詢。

農業部農田水利署嘉南管理處將在下月14日辦理烏山頭水庫風景區健走活動，今起受理報名，圖為水庫壩堤可鳥瞰遠處風光。記者謝進盛／攝影
農業部農田水利署嘉南管理處將在下月14日辦理烏山頭水庫風景區健走活動，今起受理報名，圖為水庫壩堤可鳥瞰遠處風光。記者謝進盛／攝影

烏山頭水庫風景區內著名的殉工碑。記者謝進盛／攝影
烏山頭水庫風景區內著名的殉工碑。記者謝進盛／攝影

農業部農田水利署嘉南管理處將在下月14日辦理烏山頭水庫風景區健走活動，今起受理報名，圖為水庫長堤景況。記者謝進盛／攝影
農業部農田水利署嘉南管理處將在下月14日辦理烏山頭水庫風景區健走活動，今起受理報名，圖為水庫長堤景況。記者謝進盛／攝影

農業部農田水利署嘉南管理處將在下月14日辦理烏山頭水庫風景區健走活動，安排10公里踏勘，今起受理報名中。記者謝進盛／攝影
農業部農田水利署嘉南管理處將在下月14日辦理烏山頭水庫風景區健走活動，安排10公里踏勘，今起受理報名中。記者謝進盛／攝影

烏山頭水庫 健行 水利署

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