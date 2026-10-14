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嘉市議員提議春節普發千元 黃敏惠：衡量財政狀況研議

聯合報／ 記者魯永明/嘉義即時報導
嘉義市議會定期會市長黃敏惠（左）上午施政報告後，市議員張秀華（右）建議，若嘉義市政府115年度歲計賸餘充裕，希望市府能在最後一次追加減預算時，評估比照過去發放現金的方式，於春節期間再發給市民每人1000元，讓市民共享財政成果。記者魯永明／翻攝
嘉義市議會定期會市長黃敏惠（左）上午施政報告後，市議員張秀華（右）建議，若嘉義市政府115年度歲計賸餘充裕，希望市府能在最後一次追加減預算時，評估比照過去發放現金的方式，於春節期間再發給市民每人1000元，讓市民共享財政成果。記者魯永明／翻攝

嘉義市議會定期會市長黃敏惠上午施政報告後，市議員張秀華建議，若嘉義市政府115年度歲計賸餘充裕，希望市府能在最後一次追加減預算時，評估比照過去發放現金的方式，於春節期間再發給市民每人1000元，讓市民共享財政成果。

張秀華指出，若年度結算後仍有剩餘經費，希望市府能審慎評估，將部分財源回饋市民，尤其春節是民眾支出較多的時節，若能發放1,000元現金，不僅能減輕民眾負擔，也能讓市民直接感受到市府財政成果。

市長黃敏惠答詢表示，市府可以衡量財政狀況，進一步了解並研議，但考量任期即將告一段落，相關措施是否可行，仍須審慎評估。

黃敏惠進一步說明，過去市府考量發放現金，主要是因為面臨新冠疫情、風災衝擊，以及美國關稅議題等因素，因此必須綜合考量當時的經濟環境與市民需求。未來若財政條件許可，市府會以市民福祉為優先，努力研議可行方案。

張秀華希望市府正面看待這項建議，若歲計賸餘足以支應，應考慮在春節前回饋市民，讓市民共享城市財政成果。

春節 黃敏惠 議員 嘉義 財政

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