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台南鐵路地下化「城市縫合」啟動 開元路先打通、東豐路11月接力施工

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
開元路平面道路打通工程是台南鐵路地下化通車後第一個橫交設施工程，有利於開元路的通行。圖／台南市交通局提供
開元路平面道路打通工程是台南鐵路地下化通車後第一個橫交設施工程，有利於開元路的通行。圖／台南市交通局提供

台南市區鐵路地下化17日下地通車後，地面鐵軌及橫交設施將陸續拆除，但並非一次全面拆除。台南市交通局長王銘德表示，依鐵道局提出的期程，18日起優先辦理開元路平面道路打通工程，拆除既有鐵軌、橋墩並鋪設路面、劃設標線；待開元路完工通車後，東豐路平交道預計11月17日後接續施工，其餘平交道、陸橋及地下道則依工程複雜度分階段辦理。

台南市區鐵路地下化全長約8.23公里，沿線現有8處平交道、3座車行高架橋、4處車行地下道及2座鐵路橋涵，共17處橫交設施須配合後續工程處理。市府表示，拆除作業將以優先恢復道路通行為原則，讓民眾先享有道路打通的效益，再逐步完成地面道路改善及綠園道建設。

王銘德指出，第一階段自10月18日起辦理開元路平面道路打通工程，施工內容包括拆除既有鐵軌、打除橋墩、鋪設路面及劃設標線，讓原本受地面鐵路阻隔的開元路形成新的東西向通行路線。由於屬新增平面道路銜接工程，施工期間原則上不影響周邊既有道路通行。

第二階段則是東豐路平交道，預計開元路完成並開放通行後，於11月17日後進場施工，並依交通維持計畫分三階段辦理，透過局部封路及調整通行空間維持車流。屆時，已打通的開元路也可作為東豐路施工期間的替代道路，降低對周邊交通的影響。

交通局表示，平交道工程相對單純，主要涉及鐵軌拆除及路面整平，因此將優先處理。包括實踐街、青年路、榮譽街、生產路等其餘平交道，後續將配合交通維持計畫及工程條件陸續施工。

至於長榮路鋼便橋、東門陸橋、府連地下道等由鐵道局處理的橫交設施，因涉及橋梁拆除、地下道填平、道路高程調整及相關設施改善，工程較為複雜，無法在鐵路下地後立即完成。市府已要求鐵道局調整施工順序，長榮路鋼便橋應配合開元路及實踐街道路通行後再施工，並設法縮短工期。

另由市府工務局處理的小東地下道、四維地下道、大同路地下道及中華陸橋，也將配合綠園道整體工程進度，依序辦理拆除及道路改善。

王銘德表示，各處橫交設施的拆除及道路恢復工程，將依現場條件分階段施工，原則上避免相鄰道路同時封閉，並優先採取半幅施工、設置臨時便道或分時段開放等方式；如有全線封閉的必要，則須提出替代道路及交通維持方案，經審查核定後才能施工。

市府也將要求工程單位在施工前，向地方民意代表、里長及居民說明，並公告施工期程、交通管制範圍及替代動線，讓民眾提前掌握通行資訊。

市長黃偉哲表示，鐵路地下化不僅改善鐵路運輸，也有助於打通過去受鐵路阻隔的東西向道路。市府將持續與中央合作，優先恢復道路通行，再分階段完成地面設施拆除及綠園道建設，兼顧交通順暢、施工安全與都市空間改善。

東豐路平交道在開元路打通後接續進場施工，將分三階段施工，以維持車輛通行。圖／台南市交通局提供
東豐路平交道在開元路打通後接續進場施工，將分三階段施工，以維持車輛通行。圖／台南市交通局提供

長榮鋼便橋等立體橫交設施將以降低交通衝擊的施工原則分段實施。圖／台南市交通局提供
長榮鋼便橋等立體橫交設施將以降低交通衝擊的施工原則分段實施。圖／台南市交通局提供

台南 鐵路地下化 施工 城市

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