台南鐵路地下化「城市縫合」啟動 開元路先打通、東豐路11月接力施工

台南市區鐵路地下化17日下地通車後，地面鐵軌及橫交設施將陸續拆除，但並非一次全面拆除。台南市交通局長王銘德表示，依鐵道局提出的期程，18日起優先辦理開元路平面道路打通工程，拆除既有鐵軌、橋墩並鋪設路面、劃設標線；待開元路完工通車後，東豐路平交道預計11月17日後接續施工，其餘平交道、陸橋及地下道則依工程複雜度分階段辦理。

台南市區鐵路地下化全長約8.23公里，沿線現有8處平交道、3座車行高架橋、4處車行地下道及2座鐵路橋涵，共17處橫交設施須配合後續工程處理。市府表示，拆除作業將以優先恢復道路通行為原則，讓民眾先享有道路打通的效益，再逐步完成地面道路改善及綠園道建設。

王銘德指出，第一階段自10月18日起辦理開元路平面道路打通工程，施工內容包括拆除既有鐵軌、打除橋墩、鋪設路面及劃設標線，讓原本受地面鐵路阻隔的開元路形成新的東西向通行路線。由於屬新增平面道路銜接工程，施工期間原則上不影響周邊既有道路通行。

第二階段則是東豐路平交道，預計開元路完成並開放通行後，於11月17日後進場施工，並依交通維持計畫分三階段辦理，透過局部封路及調整通行空間維持車流。屆時，已打通的開元路也可作為東豐路施工期間的替代道路，降低對周邊交通的影響。

交通局表示，平交道工程相對單純，主要涉及鐵軌拆除及路面整平，因此將優先處理。包括實踐街、青年路、榮譽街、生產路等其餘平交道，後續將配合交通維持計畫及工程條件陸續施工。

至於長榮路鋼便橋、東門陸橋、府連地下道等由鐵道局處理的橫交設施，因涉及橋梁拆除、地下道填平、道路高程調整及相關設施改善，工程較為複雜，無法在鐵路下地後立即完成。市府已要求鐵道局調整施工順序，長榮路鋼便橋應配合開元路及實踐街道路通行後再施工，並設法縮短工期。

另由市府工務局處理的小東地下道、四維地下道、大同路地下道及中華陸橋，也將配合綠園道整體工程進度，依序辦理拆除及道路改善。

王銘德表示，各處橫交設施的拆除及道路恢復工程，將依現場條件分階段施工，原則上避免相鄰道路同時封閉，並優先採取半幅施工、設置臨時便道或分時段開放等方式；如有全線封閉的必要，則須提出替代道路及交通維持方案，經審查核定後才能施工。

市府也將要求工程單位在施工前，向地方民意代表、里長及居民說明，並公告施工期程、交通管制範圍及替代動線，讓民眾提前掌握通行資訊。

市長黃偉哲表示，鐵路地下化不僅改善鐵路運輸，也有助於打通過去受鐵路阻隔的東西向道路。市府將持續與中央合作，優先恢復道路通行，再分階段完成地面設施拆除及綠園道建設，兼顧交通順暢、施工安全與都市空間改善。

東豐路平交道在開元路打通後接續進場施工，將分三階段施工，以維持車輛通行。圖／台南市交通局提供