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台南日本友誼市互惠再加一 加賀市4大浴場泡湯、美術館免費

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
加賀是日本著名的溫泉鄉，照片為山中溫泉菊の湯（總湯）。圖／台南市政府提供
加賀是日本著名的溫泉鄉，照片為山中溫泉菊の湯（總湯）。圖／台南市政府提供

台南首創「日本友誼市景點互惠計畫」廣獲好評，實施以來友誼市陸續加入！以溫泉享有美名的加賀市已預定自11月1日起加入互惠計畫，提供台南市民5項優惠方案，包括山代溫泉總湯（共同浴場）、山代溫泉古總湯、山中溫泉菊の湯（共同浴場）、片山津溫泉總湯（共同浴場）4處溫泉入浴費免費，以及九谷燒美術館免費入館優惠。

加賀市與9月剛加入的金澤市，都位在日本石川縣，因八田與一技師的淵源與台南交情深厚。加賀溫泉鄉頗富盛名，不但擁有千年歷史，其山代溫泉、山中溫泉與片山津溫泉都是日本具代表性的溫泉，也是著名彩繪瓷器「九谷燒」的發源地。

台南市政府表示，由於提供優惠的日本友誼市增加到14座城市，共計有高達98個景點或商店提供多元化的優惠選擇，因每個景點或商店都有各自的營業時間與優惠內容，且可能隨時調整，因此建議預定造訪的市民以最新公告為準（https://psce.pw/99khp7），並請市民朋友務必主動向工作人員出示台南市民卡或是國民身分證之一的證件「正本」，不接受電子檔照片或影印本或是其他替代證件。

市長黃偉哲表示，這項計畫在今年1月1日起開始施行，當時有7座友誼城市參加，11月1日加賀市加入後，合作城市將倍增來到14座，包括：加賀市、金澤市、山口縣、滋賀縣、水上町、日光市、富士宮市、弘前市、山形市、宇土市、秋田市、別府市、宇佐市、本庄市。黃偉哲指出，合作城市倍數成長，也突顯了台南近年力推動實質城市外交所累積的軟實力，同時象徵台南市民素質及對日友善的態度獲得友誼市肯定。

加賀是日本著名的溫泉鄉，照片為山代溫泉總湯。圖／台南市政府提供
加賀是日本著名的溫泉鄉，照片為山代溫泉總湯。圖／台南市政府提供

加賀是著名彩繪瓷器「九谷燒」的發源地。圖／台南市政府提供
加賀是著名彩繪瓷器「九谷燒」的發源地。圖／台南市政府提供

加賀是日本著名的溫泉鄉。圖／台南市政府提供
加賀是日本著名的溫泉鄉。圖／台南市政府提供

加賀是日本著名的溫泉鄉，圖為山代溫泉風光。圖／台南市政府提供
加賀是日本著名的溫泉鄉，圖為山代溫泉風光。圖／台南市政府提供

加賀市將於11月1日起參與互惠計畫，提供台南市民5項優惠方案。
加賀市將於11月1日起參與互惠計畫，提供台南市民5項優惠方案。

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