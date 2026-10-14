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台南重陽敬老金加碼至1500元 今天撥款39萬長者受惠

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南重陽敬老金加碼至1500元今天撥款，39萬長者受惠。圖／台南市政府提供
台南重陽敬老金加碼至1500元今天撥款，39萬長者受惠。圖／台南市政府提供

重陽節將至，台南市政府今年加碼重陽敬老金，每人提高至1500元，預計39萬餘名長者受惠，今天撥款入帳。

社會局表示，今年度重陽敬老金發放對象為65歲以上長者，以及55歲以上至64歲原住民長者，符合資格者每人可領取1500元。百歲以上人瑞除可領取1萬元敬老禮金外，另致贈禮品一份，感謝長輩長年對家庭及社會的付出。

為方便長者領取，今年以匯款方式為主，由長者依意願提供帳戶，市府財政稅務局辦理撥款，並協調15家金融機構免收匯款手續費。若因未提供帳戶、帳戶資料有誤或其他因素無法匯款，將由戶籍所在地區公所協助通知或辦理領取，確保符合資格的長者都能領到敬老金。

市長黃偉哲表示，台南正逐步邁入超高齡社會，市府除提高重陽敬老金，也持續推動社區照顧關懷據點、長者健康促進及各項長照服務，希望讓長輩在熟悉的環境中安心生活，享有健康、樂齡的晚年。敬老金不只是一份心意，更代表市府對長者長年付出的感謝與敬意。

黃偉哲也提醒，重陽節前後常有不肖人士假借「代領敬老金」名義詐騙，長輩切勿將身分證、印章、存摺、提款卡或密碼交給陌生人，也不要依陌生人指示操作ATM或網路銀行。如對敬老金資格或領取方式有疑問，可洽戶籍所在地區公所，或向台南市政府社會局老人福利科詢問，電話06-298-2617、06-299-1111轉6538。

長者 台南 重陽節 敬老津貼

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