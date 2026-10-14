台南鐵路地下化通車倒數 寶可夢彩繪列車地面最後身影鐵道迷搶拍

台南鐵路地下化周末17日通車，台鐵列車穿梭市區地面鐵道景象即將走入歷史。知名社群「漫步在雲端的阿里山」版主黃源明，12日特地從嘉義南下台南，搶拍台鐵「寶可夢新光三越週年慶」彩繪列車通過地面鐵道的最後身影。這趟追火車之旅，不僅留下珍貴的鐵道影像，也串起他求學、任教時期的青春記憶。

黃源明出身台南，1982年進入台南師專（現台南大學）就讀，樹林街一帶是當年學生生活圈。畢業後，他分發至阿里山香林國小任教，與阿里山結下深厚情緣，多年來透過「漫步在雲端的阿里山」分享山林風景、人文故事與生活點滴。

近日寶可夢彩繪列車成為鐵道迷追逐的熱門焦點，由於列車每天行駛路線不同，得掌握時刻表才能捕捉身影。黃源明得知12日是寶可夢列車最後一次行經台南地面鐵道，當天立即從嘉義出發，重返熟悉的城市，記錄地下化前的珍貴畫面。

抵達台南後，黃源明先到母校附近走走，經學生指引，前往光華街涵洞拍攝。這處鐵道景點限高僅1.6公尺，加上路面高低落差，騎自行車通過時往往得低頭縮頸；若恰逢火車通過，近距離傳來的轟隆聲響，更讓人印象深刻。

黃源明表示，自己雖未親身經歷學生所述的兒時情景，卻能理解生活在鐵道旁的居民，對火車經過時的臨場感有多深刻。當天現場聚集不少攝影愛好者，有人還帶著各式道具，搶在地面鐵道改變前，為這處特殊景點留下紀錄。

這次拍攝的主角，是車身布滿寶可夢角色的台鐵彩繪列車。鮮豔活潑的車廂穿越熟悉的市區鐵道，形成即將消失的獨特風景。黃源明感謝學生特地騎YouBike載他前往拍攝，讓他體驗騎公共自行車追火車，並透過鏡頭重新感受青春歲月。

黃源明將照片與影片分享臉書，吸引網友關注。他感慨，17日台南鐵路地下化通車後，地面鐵道景觀將隨之改變，許多陪伴市民成長的熟悉畫面也將成為歷史。對他而言，這趟追拍不只是記錄一列彩繪列車，更是重返青春現場，為台南留下地面鐵道的最後光影。

台南鐵路地下化周末17日通車，台鐵列車穿梭市區地面鐵道景象即將走入歷史。知名社群「漫步在雲端的阿里山」版主黃源明，12日特地從嘉義南下台南，搶拍台鐵「寶可夢新光三越週年慶」彩繪列車通過地面鐵道的最後身影。圖／截自漫步在雲端的阿里山臉書