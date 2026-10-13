台南安南區公托覆蓋率0.3% 市府：全市公托規畫增至49處

本報推出宜居城市系列專題，其中盤點全台「公托覆蓋率」僅4.9%，台南安南區公托覆蓋率僅0.3%，平均每329名幼兒分得1個名額競爭是全台最激烈，對此，南市府回應，會持續結合公共與準公共資源，提供適切的平價托育服務。

本報統計分析，台南市約2.7萬名幼兒僅有340個名額，平均80人分1席居次，若細看行政區，安南區受南科發展帶動年輕家庭移入，3951名幼兒僅有12個公托名額，覆蓋率0.3%，平均329人分1席，為全台公托最吃緊地區。

南市府社會局表示，持續擴充公共及準公共托育資源，公托由原先1處增加至目前19處營運、可收托340名，並規劃擴增至49處，結合146處準公共托嬰中心及1400名準公共保母，全市公共及準公共托育量能達1萬2123名，相當於未滿2歲幼兒人口的82.31%。

社會局指出，有8區尚無公托，但已有4處準公共托嬰中心及36名準公共保母，合計提供245名收托量能；安定港口公托預計2028年啟用，再增加48名。

社會局指出，部分偏鄉因出生人口少、居住分散，固定設置公托須同時考量招生需求、營運成本與服務品質，因此將依人口及家庭需求，持續結合公共與準公共資源，提供適切的平價托育服務。

國民黨南市長參選人謝龍介說，他的政見就有針對公托公幼的品質還有數量檢討，數量部分要比目前至少增加一倍，有需求的地方就優先增加名額。不過市政府要看的不只是增加幾個據點，而是孩子送不送得進去、長輩用不用得到、家庭負擔有沒有減輕，並且公開進度，讓市民檢驗。