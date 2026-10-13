快訊

大樂透3.5億元頭獎一注獨得 幸運兒出現在這裡

蘋果智慧家庭中樞HomeView真的來了！3新品開賣時間、定價、功能一次看

美股多空待變 台指期夜盤以守待攻

聽新聞
0:00 / 0:00

民雄2000萬標案爭議延燒 林于玲偕律師駁斥利益輸送

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣民雄鄉長林于玲（左）偕同委任律師何星磊（右），針對民雄鄉公所採購案遭質疑涉及利益輸送，公開澄清並否認介入標案。圖／林于玲競選團隊提供
嘉義縣民雄鄉長林于玲（左）偕同委任律師何星磊（右），針對民雄鄉公所採購案遭質疑涉及利益輸送，公開澄清並否認介入標案。圖／林于玲競選團隊提供

嘉義縣民雄鄉公所採購案爭議持續延燒，民雄鄉長林于玲遭民進黨民雄鄉長參選人陳琮貽質疑，涉嫌透過親屬與特定廠商關係進行利益輸送。林于玲今天偕同委任律師何星磊發表法律聲明，否認介入公所採購，表示兒子陳昭良僅提供民間業務顧問服務，與公所標案無關，願全力配合司法調查。

陳琮貽日前赴嘉義地檢署告發，質疑資本額僅1萬元的頂煜企業有限公司，自2023年起取得民雄鄉公所15件標案，總預算超過2000萬元，且公司成立時登記地址與林于玲名下房產地址相同，認為其中可能涉及不當利益輸送。

林于玲今天偕同觀希國際法律事務所律師何星磊回應，相關地址過去曾提供頂煜等民間企業借址登記，包括信佑統包工程行在內共有4間企業曾使用，純屬民間協助，與公所採購招標、評選無關，她及家屬均未因此取得公司經營權或採購利益。

針對兒子陳昭良與頂煜公司的關係，林于玲表示，陳昭良具有環保專業及獨立本業，並非頂煜公司登記負責人或決策者，僅提供民間業務開發及專業顧問服務，每月領取少額合理報酬，所引介案件均屬民間商業業務，與公所標案無涉。

林于玲說，對方在選舉期間將公司承攬標案、親屬民間業務與鄉長職務連結，營造「媽媽發包、兒子得標」印象，但她從未指示、關說或施壓公所人員，要求給予特定廠商特殊待遇。

何星磊表示，公司借址登記不代表實際經營，民間顧問合作也不等於介入政府採購；政府標案金額包含人事、材料及履約成本，不能直接視為公司獲利，更不能認定為特定個人所得。

對於外界質疑限制性招標及得標次數，何星磊說，採購程序是否違法應依具體事證判斷，不能僅憑得標次數推論涉及利益輸送。若有人明知指控不實，仍故意散布或提出告發，將視情況追究相關法律責任。

林于玲表示，尊重外界監督，也願接受司法檢驗，期待檢調儘速釐清事實。至於陳琮貽提出的告發內容，仍待司法機關調查認定。

民雄鄉長林于玲針對公所採購案爭議表示，兒子僅提供民間業務顧問服務，與政府標案無關，從未要求公所人員給予特定廠商特殊待遇。圖／林于玲競選團隊提供
民雄鄉長林于玲針對公所採購案爭議表示，兒子僅提供民間業務顧問服務，與政府標案無關，從未要求公所人員給予特定廠商特殊待遇。圖／林于玲競選團隊提供

民雄鄉長林于玲（左）偕律師何星磊（右）回應2000多萬元採購案爭議，表示政府決標金額不等於個人所得，願全力配合司法調查。圖／林于玲競選團隊提供
民雄鄉長林于玲（左）偕律師何星磊（右）回應2000多萬元採購案爭議，表示政府決標金額不等於個人所得，願全力配合司法調查。圖／林于玲競選團隊提供

林于玲 標案 律師 2026九合一選舉 嘉義 嘉義縣選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

民雄鄉村長涉挪電廠敦睦基金招待旅遊賄選 20萬交保檢方抗告

台泥綠能3幹部將漁電共生廠商當提款機 恐嚇、護航收回扣逾7千萬遭訴

謝國樑上午掀天外天大火疑雲 被點名童姓業者下午發聲明駁斥無中生有

台泥綠能前員工涉背信 公司提民事求償逾7,200萬元

相關新聞

苗栗山邊媽祖進台南孔廟、天壇惹議 董事長致歉…黃偉哲喊歡迎再來

苗栗山邊媽祖近期在台南巡安繞境，期間神轎進入台南孔廟大成殿、首廟天壇等，卻引發傳統禮制與場域規範爭議。山邊媽祖宮董事長陳文明今率團到台南市政府拜會，由台南市長黃偉哲、副市長葉澤山、姜淋煌及民政局長李芳林等人接待，首廟天壇代表也一同出席，陳文明也針對近期在台南引發諸多爭議致歉，坦言「這次學到很多」。

民雄2000萬標案爭議延燒 林于玲偕律師駁斥利益輸送

嘉義縣民雄鄉公所採購案爭議持續延燒，民雄鄉長林于玲遭民進黨民雄鄉長參選人陳琮貽質疑，涉嫌透過親屬與特定廠商關係進行利益輸送。林于玲今天偕同委任律師何星磊發表法律聲明，否認介入公所採購，表示兒子陳昭良僅提供民間業務顧問服務，與公所標案無關，願全力配合司法調查。

褒忠樂活長照館溫馨落成開館 打造長照托嬰共構的全齡照顧基地

雲林縣褒忠鄉「樂活長照館」今天下午舉行落成典禮，總工程經費約5千多萬元，館舍採地上2層樓設計，1樓規畫日間照顧中心、2樓設置公設民營托嬰中心，打造全鄉首座長照與托育服務共構的福利大樓，從嬰幼兒到高齡長者提供連續性照顧，落實在地安老及育兒支持，今天溫馨開館，熱鬧滾滾。

全台每10條毛巾8條來自這 虎尾毛巾節10月17日連三天登場

全台每10條毛巾就有8條來自雲林縣虎尾鎮，為行銷在地優質毛巾，鎮公所將於10月17日至19日在虎尾高鐵特定區舉辦毛巾節活動，串聯雲林國際農業機械暨資材展，集結約80攤在地毛巾業者，展售MIT毛巾產品，並有親子擠水賽、毛巾舞競賽、特色DIY及滿額抽獎等活動，邀請民眾到「毛巾故鄉」選購在地好物。

斥資4億打造9道路2公園及地下滯洪池 台南安南區怡中重劃區完工

台南市安南區怡中市地重劃工程今在市長黃偉哲見證下完工啟用，南市府投入4.02億元，歷時3年多完成8.91公頃土地開發，開闢9條道路、2座公園、2處停車場及1處綠地，並設置2處地下滯洪池，總滯洪量約1萬噸，盼改善安南果菜市場周邊交通及積淹水問題。

台灣燈會主燈變身1.1公斤文鎮 嘉義限量200組抽獎

2026台灣燈會雖已落幕，嘉義縣政府將主燈「世界的阿里山」拆解後的鋼材重新製成微縮紀念文鎮，限量200組開放民眾抽獎。每組除重約1.1公斤的主燈文鎮，還包含燈會成果專輯及紀念鑰匙圈，今天起至10月20日，只要加入「慢遊嘉義」LINE官方帳號，即可參加抽獎。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。