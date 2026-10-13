民雄2000萬標案爭議延燒 林于玲偕律師駁斥利益輸送

嘉義縣民雄鄉公所採購案爭議持續延燒，民雄鄉長林于玲遭民進黨民雄鄉長參選人陳琮貽質疑，涉嫌透過親屬與特定廠商關係進行利益輸送。林于玲今天偕同委任律師何星磊發表法律聲明，否認介入公所採購，表示兒子陳昭良僅提供民間業務顧問服務，與公所標案無關，願全力配合司法調查。

陳琮貽日前赴嘉義地檢署告發，質疑資本額僅1萬元的頂煜企業有限公司，自2023年起取得民雄鄉公所15件標案，總預算超過2000萬元，且公司成立時登記地址與林于玲名下房產地址相同，認為其中可能涉及不當利益輸送。

林于玲今天偕同觀希國際法律事務所律師何星磊回應，相關地址過去曾提供頂煜等民間企業借址登記，包括信佑統包工程行在內共有4間企業曾使用，純屬民間協助，與公所採購招標、評選無關，她及家屬均未因此取得公司經營權或採購利益。

針對兒子陳昭良與頂煜公司的關係，林于玲表示，陳昭良具有環保專業及獨立本業，並非頂煜公司登記負責人或決策者，僅提供民間業務開發及專業顧問服務，每月領取少額合理報酬，所引介案件均屬民間商業業務，與公所標案無涉。

林于玲說，對方在選舉期間將公司承攬標案、親屬民間業務與鄉長職務連結，營造「媽媽發包、兒子得標」印象，但她從未指示、關說或施壓公所人員，要求給予特定廠商特殊待遇。

何星磊表示，公司借址登記不代表實際經營，民間顧問合作也不等於介入政府採購；政府標案金額包含人事、材料及履約成本，不能直接視為公司獲利，更不能認定為特定個人所得。

對於外界質疑限制性招標及得標次數，何星磊說，採購程序是否違法應依具體事證判斷，不能僅憑得標次數推論涉及利益輸送。若有人明知指控不實，仍故意散布或提出告發，將視情況追究相關法律責任。

林于玲表示，尊重外界監督，也願接受司法檢驗，期待檢調儘速釐清事實。至於陳琮貽提出的告發內容，仍待司法機關調查認定。

民雄鄉長林于玲針對公所採購案爭議表示，兒子僅提供民間業務顧問服務，與政府標案無關，從未要求公所人員給予特定廠商特殊待遇。圖／林于玲競選團隊提供