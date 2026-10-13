褒忠樂活長照館溫馨落成開館 打造長照托嬰共構的全齡照顧基地

雲林縣褒忠鄉「樂活長照館」今天下午舉行落成典禮，總工程經費約5千多萬元，館舍採地上2層樓設計，1樓規畫日間照顧中心、2樓設置公設民營托嬰中心，打造全鄉首座長照與托育服務共構的福利大樓，從嬰幼兒到高齡長者提供連續性照顧，落實在地安老及育兒支持，今天溫馨開館，熱鬧滾滾。

落成典禮由衛生福利部次長呂建德、雲林縣副縣長陳璧君、立委劉建國、褒忠鄉長陳建名及鄉代會主席陳良俊、褒忠鄉長參選人蘇宇曦等人共同見證。褒忠幼兒園、潮厝華德福國小花鼓隊及醒獅演出，熱鬧迎接大樓開館，展現長幼共融的地方特色。

陳建名表示，因應高齡化及少子化趨勢，樂活長照館以「高齡友善、在地照顧、社區共融」為核心，未來除提供長者日間照顧，也將串聯健康促進及社區活動，讓長輩能在熟悉的家鄉生活，減少家庭照顧負擔。

其中1樓日間照顧中心由中國醫藥大學北港附設醫院承辦，提供長者日間照顧及健康服務；2樓公設民營托嬰中心則提供嬰幼兒托育，透過不同年齡層服務共構，創造跨世代交流的社區空間，將來和鄰旁的國中小結合，讓小朋友一路從0到6歲再完成國中小學業。

陳建名說，該工程2022年初開工，期間遇上物價上漲，廠商終止契約，為不讓工程中斷，公所辦理追加預算，克服種種困難，重新發包施工，終讓「樂活長照館」得以完成並順利開館，大家更感欣喜與珍貴。

吳錫金表示，未來將引進智慧監測運動系統，提供老人全方位最合適的運動。劉建國指出，樂活長照館不只是新增一處公共建設，更是褒忠對長者照顧及年輕家庭支持的具體行動，希望透過長照、托育與社區資源整合，讓長者安心在地老化、年輕家庭安心育兒，打造「在地安老、幸福褒忠」的生活環境。

縣府表示，面對人口結構快速改變，長照及托育服務必須同步布局，褒忠樂活長照館以一棟建築串聯老幼照顧，未來將持續結合醫療、社區及民間資源，完善全齡照顧服務網絡。

物價波動，幾經波折終可完工的褒忠鄉樂活長照館今天落成，將提供長照托嬰共構的全齡照顧基地，全鄉歡喜開館。記者蔡維斌／攝影

物價波動，幾經波折終可完工的褒忠鄉樂活長照館今天落成，將提供長照托嬰共構的全齡照顧基地，全鄉歡喜開館。記者蔡維斌／攝影

物價波動，幾經波折終可完工的褒忠鄉樂活長照館今天落成，將提供長照托嬰共構的全齡照顧基地，全鄉歡喜開館。記者蔡維斌／攝影