苗栗山邊媽祖進台南孔廟、天壇惹議 董事長致歉…黃偉哲喊歡迎再來

苗栗山邊媽祖近期在台南巡安繞境，期間神轎進入台南孔廟大成殿、首廟天壇等，卻引發傳統禮制與場域規範爭議。山邊媽祖宮董事長陳文明今率團到台南市政府拜會，由台南市長黃偉哲、副市長葉澤山、姜淋煌及民政局長李芳林等人接待，首廟天壇代表也一同出席，陳文明也針對近期在台南引發諸多爭議致歉，坦言「這次學到很多」。

黃偉哲表示，台南始終歡迎遠道而來的朋友，同時十分珍惜媽祖信仰所傳遞的慈悲精神；台南孔廟與首廟天壇各有傳承已久的禮制與場域規範，同樣值得尊重。

他認為，此次因資訊傳達與溝通不夠周全，但「大家其實都沒有惡意，都是出於對神明與文化的敬仰。」期待未來透過充分交流，促進彼此理解與欣賞。黃偉哲同時也向山邊媽祖宮邀約「歡迎山邊媽祖以後常來台南！」

陳文明指出，針對日前神轎進入台南孔廟及首廟天壇所引發的討論，感到相當抱歉，坦言「學到很多」，不過經過這次交流與學習，相信山邊媽祖「很快就會再來！」。