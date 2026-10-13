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斥資4億打造9道路2公園及地下滯洪池 台南安南區怡中重劃區完工

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南安南區怡中市地重劃工程今完工啟用，將可改善安南果菜市場周邊環境及交通條件，提升區域居住品質與都市發展機能。圖／南市府提供
台南安南區怡中市地重劃工程今完工啟用，將可改善安南果菜市場周邊環境及交通條件，提升區域居住品質與都市發展機能。圖／南市府提供

台南市安南區怡中市地重劃工程今在市長黃偉哲見證下完工啟用，南市府投入4.02億元，歷時3年多完成8.91公頃土地開發，開闢9條道路、2座公園、2處停車場及1處綠地，並設置2處地下滯洪池，總滯洪量約1萬噸，盼改善安南果菜市場周邊交通及積淹水問題。

黃偉哲表示，安南區近年人口成長、產業發展快速，透過市地重劃完善道路、公園及停車場等公共設施，可改善居民生活環境，並強化區域防洪能力外，未來隨著土地使用條件改善，可望帶動周邊商業與產業發展，也為安南區未來發展奠定基礎。

地政局指出，工程完成土地及地籍重整，並完善道路與民生管線建設，公共設施面積共3.03公頃，其中停車場提供65格汽車停車位，兼顧交通需求與居民休憩空間；針對當地積淹水問題，另規畫2處地下滯洪池，提升區域排水及防洪能力。

地政局表示，怡中市地重劃完成後，可望改善土地利用條件，提升都市機能，並為周邊商業及產業發展提供空間，市府也將持續推動土地整體開發，兼顧防洪安全、環境品質及居民生活需求。

滯洪池 台南 重劃區

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