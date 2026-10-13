斥資4億打造9道路2公園及地下滯洪池 台南安南區怡中重劃區完工

全台每10條毛巾就有8條來自雲林縣虎尾鎮，為行銷在地優質毛巾，鎮公所將於10月17日至19日在虎尾高鐵特定區舉辦毛巾節活動，串聯雲林國際農業機械暨資材展，集結約80攤在地毛巾業者，展售MIT毛巾產品，並有親子擠水賽、毛巾舞競賽、特色DIY及滿額抽獎等活動，邀請民眾到「毛巾故鄉」選購在地好物。

2026-10-13 12:51