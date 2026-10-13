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台灣燈會主燈變身1.1公斤文鎮 嘉義限量200組抽獎
2026台灣燈會雖已落幕，嘉義縣政府將主燈「世界的阿里山」拆解後的鋼材重新製成微縮紀念文鎮，限量200組開放民眾抽獎。每組除重約1.1公斤的主燈文鎮，還包含燈會成果專輯及紀念鑰匙圈，今天起至10月20日，只要加入「慢遊嘉義」LINE官方帳號，即可參加抽獎。
2026台灣燈會主燈以「世界的阿里山」為主題，運用鋼構呈現阿里山層疊山巒與生命力。燈會結束後，主燈拆解產生約30噸鋼構資材，縣府決定將部分鋼材回收再利用，製作具有紀念價值的文創商品，延續燈會記憶。
這次製作的微縮紀念文鎮，材料來自主燈結構中負責支撐的圓形法蘭鋼片，原始鋼板直徑達2.2公尺、厚度28公釐，主燈共使用4片。縣府利用鋼材厚實特性加工製作，每組文鎮重約1.1公斤，讓原本支撐大型主燈的鋼材，轉化為可擺放桌面的紀念品。
嘉義縣政府表示，主燈從大型公共藝術轉化為個人收藏品，不僅保留燈會的特殊記憶，也展現資源循環利用與文化保存的理念。
縣府規畫抽出200組紀念品，每組包含主燈微縮紀念文鎮、2026台灣燈會「嘉義‧乘光而行」成果專輯及台灣燈會紀念鑰匙圈。民眾即日起至10月20日，可透過「慢遊嘉義LINE官方帳號」參加抽獎。
中獎者須於10月25日、26日上午11時至下午4時，攜帶相關領獎資料，前往嘉義縣蒜頭糖廠蔗埕文化園區東側倉庫「啡嚐嘉義咖啡節」活動服務台領取。抽獎辦法及中獎名單將透過官方LINE公布。
縣府表示，希望藉由主燈鋼材再製，讓民眾將台灣燈會的共同記憶帶回家，也為大型活動結束後的資材再利用提供新方式。
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