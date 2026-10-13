快訊

太小氣？星巴克去冰補滿加價挨批 他揭「台灣特例」：好意變理所當然

2026.10月便宜資費懶人包！5G 456元搶市、4G還有388元前半年吃到飽

台美混血網紅罹癌募款60萬！拿不出診斷證明遭疑斂財 愛莉莎莎列3疑點

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉義市明年總預算審查爆爭議 無黨議員主張擱置藍營反對

聯合報／ 記者魯永明/嘉義即時報導
國民黨議員傅大偉反對擱置總預算案。記者魯永明／翻攝
國民黨議員傅大偉反對擱置總預算案。記者魯永明／翻攝

嘉義市議會第11屆第8次定期會上午開幕，這是本屆議會最後一次定期會，審議市府明年度總預算、總質詢。不過，下月市長、議員即將改選，年底新舊任市長交接，總預算應如期審查還是暫時擱置、交由新任市長與新當選議員重新檢視，引發議員不同意見，經議長陳姿妏宣布休會10分鐘協調，最後仍決定依原排定期程審查。

無黨籍議員李忠曆說，下月28日市長議員選舉，依地方制度法選舉時程與總預算送審時間未銜接，為落實權責相符原則，建議暫緩審查明年度總預算，讓新任市長有機會依施政方向調整預算，也讓新當選議員參與審查，避免新舊任市政團隊施政責任與預算決策落差。

不過，國民黨議員傅大偉、張秀華、鄭光宏持不同看法，認為總預算依法定期程送交議會審查，而且市府編列116年度預算大多屬延續性支出，並非以重大建設或全新施政計畫為主，應依既定程序完成審議。他們指出，過去雖曾因政黨輪替退回總預算、要求重新編列，但屬特殊個案，並未形成慣例。若新任市長上任後認為預算編列需要調整，可透過追加減預算處理，不應因選舉在即延後審查。

雙方意見僵持，議長陳姿妏宣布休會10分鐘協調。李忠曆以2014年議會經驗說明，第8屆議會最後一次定期會，曾三讀通過退回市府104年度總預算，讓當時政黨輪替民進黨市長涂醒哲重新編列預算，當時議長蔡貴絲主持議事，希望新施政團隊重新檢視預算，讓公帑都能有效運用。當年退回總預算重編，是嘉市地方自治史首例。他提暫緩審查建議，希望預算編列與新市長施政責任相符；如果多數議員認為仍應如期審議，他尊重多數決定，不再堅持。

休會協調結束，議會決定總預算依原法期程審查，完成116年度總預算案一讀。市府編列總預算歲入230億7650萬元、歲出245億7950萬元，歲入歲出差短15億300萬元，將以前年度歲計賸餘彌平。市長黃敏惠強調財政紀律，市府維持零負債。116年度總預算仍以歲計賸餘支應歲入歲出差短，議會定期會今天開議，11月11日閉幕。隨著市長議員選戰倒數，最後一次定期會除預算攻防，也將成為現

任市政團隊交接前重要施政檢視。

國民黨議員張秀華反對擱置總預算案。記者魯永明／翻攝
國民黨議員張秀華反對擱置總預算案。記者魯永明／翻攝

嘉義市議會第11屆第8次定期會上午開幕，這是本屆議會最後一次定期會，下月市長、議員即將改選，年底新舊任市長交接，總預算應如期審查還是暫時擱置、交由新任市長與新當選議員重新檢視，引發議員不同意見，議長陳姿妏宣布休會10分鐘協調。記者魯永明／攝影
嘉義市議會第11屆第8次定期會上午開幕，這是本屆議會最後一次定期會，下月市長、議員即將改選，年底新舊任市長交接，總預算應如期審查還是暫時擱置、交由新任市長與新當選議員重新檢視，引發議員不同意見，議長陳姿妏宣布休會10分鐘協調。記者魯永明／攝影

國民黨議員鄭光宏反對擱置總預算案。記者魯永明／翻攝
國民黨議員鄭光宏反對擱置總預算案。記者魯永明／翻攝

嘉義市議會第11屆第8次定期會上午開幕，這是本屆議會最後一次定期會。記者魯永明／攝影
嘉義市議會第11屆第8次定期會上午開幕，這是本屆議會最後一次定期會。記者魯永明／攝影

無黨籍議員李忠曆說，下月28日市長議員選舉，依地方制度法選舉時程與總預算送審時間未銜接，為落實權責相符原則，建議暫緩審查明年度總預算。記者魯永明／翻攝
無黨籍議員李忠曆說，下月28日市長議員選舉，依地方制度法選舉時程與總預算送審時間未銜接，為落實權責相符原則，建議暫緩審查明年度總預算。記者魯永明／翻攝

藍營 嘉義 議員

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

歲出刪減1億…竹市總預算三讀通過 高虹安：聚焦老幼共好與建設

台中購物節等預算遭凍 待下任市長專案報告

免費營養午餐後下一步？議員倡教科書也免錢 陳其邁：下任市長決定

竹市議會定期會落幕感謝6卸任議員 這2位還獲議長贈iPhone 18 Pro

相關新聞

台南百年鐵道將走入歷史吸引民眾拍照 竟有人侵入逗留鐵路路線

「台南市區鐵路地下化計畫」第一階段工程訂於10月17日正式通車，近期吸引許多鐵道迷與民眾前往沿線捕捉最後的地面列車畫面，部分民眾為求取特殊角度或拍攝特寫鏡頭，擅自跨越、逗留或侵入鐵路路線、橋梁與非供公眾通行的處所，鐵路警察局今嚴正呼籲民眾勿侵入鐵路軌道。

嘉義市明年總預算審查爆爭議 無黨議員主張擱置藍營反對

嘉義市議會第11屆第8次定期會上午開幕，這是本屆議會最後一次定期會，審議市府明年度總預算、總質詢。不過，下月市長、議員即將改選，年底新舊任市長交接，總預算應如期審查還是暫時擱置、交由新任市長與新當選議員重新檢視，引發議員不同意見，經議長陳姿妏宣布休會10分鐘協調，最後仍決定依原排定期程審查。

台南冷鏈升級 將軍智慧水產中心啟用

台南市政府於將軍漁港旁打造「將軍智慧水產加工及物流運籌中心」昨啟用，為台南首座以台灣鯛為主要處理對象的水產加工廠，並已完成委外經營，不過市府也參與營運公司的董事會，市長黃偉哲說，盼透過公私協力，為漁民拓展銷售通路，帶動地方漁業升級。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。