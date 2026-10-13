嘉義市明年總預算審查爆爭議 無黨議員主張擱置藍營反對

嘉義市議會第11屆第8次定期會上午開幕，這是本屆議會最後一次定期會，審議市府明年度總預算、總質詢。不過，下月市長、議員即將改選，年底新舊任市長交接，總預算應如期審查還是暫時擱置、交由新任市長與新當選議員重新檢視，引發議員不同意見，經議長陳姿妏宣布休會10分鐘協調，最後仍決定依原排定期程審查。

無黨籍議員李忠曆說，下月28日市長議員選舉，依地方制度法選舉時程與總預算送審時間未銜接，為落實權責相符原則，建議暫緩審查明年度總預算，讓新任市長有機會依施政方向調整預算，也讓新當選議員參與審查，避免新舊任市政團隊施政責任與預算決策落差。

不過，國民黨議員傅大偉、張秀華、鄭光宏持不同看法，認為總預算依法定期程送交議會審查，而且市府編列116年度預算大多屬延續性支出，並非以重大建設或全新施政計畫為主，應依既定程序完成審議。他們指出，過去雖曾因政黨輪替退回總預算、要求重新編列，但屬特殊個案，並未形成慣例。若新任市長上任後認為預算編列需要調整，可透過追加減預算處理，不應因選舉在即延後審查。

雙方意見僵持，議長陳姿妏宣布休會10分鐘協調。李忠曆以2014年議會經驗說明，第8屆議會最後一次定期會，曾三讀通過退回市府104年度總預算，讓當時政黨輪替民進黨市長涂醒哲重新編列預算，當時議長蔡貴絲主持議事，希望新施政團隊重新檢視預算，讓公帑都能有效運用。當年退回總預算重編，是嘉市地方自治史首例。他提暫緩審查建議，希望預算編列與新市長施政責任相符；如果多數議員認為仍應如期審議，他尊重多數決定，不再堅持。

休會協調結束，議會決定總預算依原法期程審查，完成116年度總預算案一讀。市府編列總預算歲入230億7650萬元、歲出245億7950萬元，歲入歲出差短15億300萬元，將以前年度歲計賸餘彌平。市長黃敏惠強調財政紀律，市府維持零負債。116年度總預算仍以歲計賸餘支應歲入歲出差短，議會定期會今天開議，11月11日閉幕。隨著市長議員選戰倒數，最後一次定期會除預算攻防，也將成為現

任市政團隊交接前重要施政檢視。

國民黨議員張秀華反對擱置總預算案。記者魯永明／翻攝

嘉義市議會第11屆第8次定期會上午開幕，這是本屆議會最後一次定期會，下月市長、議員即將改選，年底新舊任市長交接，總預算應如期審查還是暫時擱置、交由新任市長與新當選議員重新檢視，引發議員不同意見，議長陳姿妏宣布休會10分鐘協調。記者魯永明／攝影

國民黨議員鄭光宏反對擱置總預算案。記者魯永明／翻攝

嘉義市議會第11屆第8次定期會上午開幕，這是本屆議會最後一次定期會。記者魯永明／攝影