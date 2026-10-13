台南百年鐵道將走入歷史吸引民眾拍照 竟有人侵入逗留鐵路路線

「台南市區鐵路地下化計畫」第一階段工程訂於10月17日正式通車，近期吸引許多鐵道迷與民眾前往沿線捕捉最後的地面列車畫面，部分民眾為求取特殊角度或拍攝特寫鏡頭，擅自跨越、逗留或侵入鐵路路線、橋梁與非供公眾通行的處所，鐵路警察局今嚴正呼籲民眾勿侵入鐵路軌道。

鐵路警察局指出，隨著百年地面鐵道即將走入歷史，台鐵台南站這一段預定在10月17日正式地下化，通車路段北起大橋車站南端，南至大林路平交道以南約0.6公里，全長約8.23公里，全新啟用的地下化台南車站將迎來歷史性的一刻。

然而，近期部分民眾為求取特殊角度或拍攝特寫鏡頭，擅自跨越、逗留或侵入鐵路路線、橋梁與非供公眾通行的處所；鐵路警察局高雄分局指出，列車高速行駛且煞車距離遠超乎想像，軌道區周邊極度危險，違規侵入不僅隨時有遭受高速列車撞擊生命危險，更已觸犯相關法律。

鐵警說明，依據鐵路法第57條第2項規定：「行人、車輛不得侵入鐵路路線及場、站區內非供公眾通行之處所」，違反者可處1萬元以上、5萬元以下罰鍰；鐵警於通車前後及切換施工期間已加強編排巡邏警力與科技維安監控。

鐵警呼籲廣大鐵道迷與市民朋友，為避免影響行車安全及拍照民眾生命，務必在安全合法的區域（如人行道、觀景平台或開放空間）取景留念，切勿因一時興起而「以身試軌」，既危及自身與大眾行車安全，又遭重罰得不償失。