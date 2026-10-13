台南冷鏈升級 將軍智慧水產中心啟用

台南市政府於將軍漁港旁打造「將軍智慧水產加工及物流運籌中心」昨啟用，為台南首座以台灣鯛為主要處理對象的水產加工廠，並已完成委外經營，不過市府也參與營運公司的董事會，市長黃偉哲說，盼透過公私協力，為漁民拓展銷售通路，帶動地方漁業升級。

南市農業局長馮祥勇指出，水產加工中心年處理量一千公噸，主要收購及加工吳郭魚、文蛤、牡蠣、白蝦、虱目魚，透過整合生產、加工與物流，減輕地方勞動力，延長水產品保鮮期，發揮產銷調節、穩定魚價及拓展市場。

將軍智慧水產加工及物流運籌中心，基地占地一點七二公頃，建物為地上二層，共計約七八六坪，同時建置七五六板儲位低溫智慧自動倉儲系統，導入智慧冷鏈與先進加工技術。

黃偉哲、農業部政務次長黃昭欽等人出席啟用典禮，黃偉哲說，採ＯＴ模式委外，委外營運廿年、得續約十年，由東晟水產團隊經營。