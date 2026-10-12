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台南善化圖書館遷建 3合1新館拚2030年完工
台南善化區圖書館建物老舊，空間不敷使用，台南市政府規劃遷建，打造圖書館、衛生所與派出所3合1新館，獲中央政府補助，立法院財政委員會今天考察規劃進度，希望2030年完工。
民主進步黨籍立法委員郭國文率財委會到善化關心工程規劃進度，邀教育部終身教育司副司長顏寶月、台南市政府等與地方民意代表研商工程經費、後續期程及周邊公共設施整合。
郭國文表示，2021年起地方陸續辦多次會勘與跨部會協調，持續推動新建計畫。南市府5月核定新台幣6.2億元主體工程經費，國家科學及技術委員會、教育部及衛生福利部等核定補助，統包工程預計2027年2月發包，目標2030年完工啟用。
他說，未來3機關合署使用，教育、公共衛生與治安等硬體設施空間調配，及大家最關心的停車場規劃非常重要，會持續向內政部警政署爭取整體建設經費相關補助編列。
顏寶月表示，教育部全力支持遷建計畫，已核定補助7200萬元、期程到2028年，後續行政程序展延需求，將由南市府評估相關規劃，教育部將全力配合。
郭國文說，持續追蹤工期、爭取中央補助及規劃圖書館、派出所舊址活化，促使各項建設按進度推動，回應居民對文化閱讀及公共服務需求。
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