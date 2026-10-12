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世界風味在嘉義相遇 2026啡嚐嘉義咖啡節24日起跑

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
啡嚐嘉義咖啡節集結國內外咖啡職人。圖／嘉義縣政府提供
啡嚐嘉義咖啡節集結國內外咖啡職人。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣政府12日舉辦「啡嚐嘉義咖啡節」系列活動啟動記者會，由縣長翁章梁攜手嘉義咖啡農及國內外咖啡職人揭開序幕，宣告「2026啡嚐嘉義咖啡節」將於10月24日至26日在蒜頭糖廠蔗埕文化園區登場。

今年活動串聯阿里山、梅山、竹崎、番路、中埔五大產區，以「大阿里山咖啡產區」為核心，集結30家產區冠軍及獲獎莊園，讓民眾一次品味不同海拔、品種與處理法所展現的嘉義咖啡風味。

翁章梁表示，嘉義縣咖啡近年在國內外競賽屢獲肯定，從咖啡果實採收、後製、烘焙到沖煮，每一杯咖啡背後都凝聚咖啡農對土地的長期耕耘與職人的專業技術。今年「啡嚐嘉義咖啡節」不只呈現得獎咖啡，更要讓「冠軍咖啡農」被看見，透過產區整合與產地交流，帶領民眾了解一杯嘉義咖啡從山頭走進杯中的完整故事；同時串聯過去分散於不同山頭的優質莊園，逐步形塑「大阿里山咖啡產區」共同品牌，提升嘉義咖啡的產地辨識度與市場能見度。

今年咖啡節產區莊園齊聚，並邀請國內外咖啡冠軍職人現場沖煮交流。台糖蔗埕文化園區東側倉庫第五倉庫將規劃「異國咖啡文化展」，以土耳其、義大利、法國、日本、越南及比利時等國咖啡器具，呈現不同國家的咖啡文化與生活；並舉辦台、日、韓國際咖啡教室。東六倉庫則以「世界冠軍 × 咖啡選物」為主題，透過阿里山與世界產區風味比較、職人沖煮及咖啡器具展示，帶領民眾探索咖啡風味。

此外，10月26日將舉辦年度產地杯測與精品咖啡公開競標，讓嘉義咖啡從專業評鑑進一步走向市場，串聯咖啡農、莊園、職人、國際專家與消費市場，打造從產地到市場的交流平台。縣府表示，希望透過咖啡節讓嘉義咖啡不只「得獎」，更能進一步被「理解、信任、選擇」，讓優質咖啡農與產區價值被更多人看見。

全國民眾可於10月24日至26日走進百年蒜頭糖廠，在咖啡香氣中與產地相遇，從產地到杯中，細細品味「大阿里山咖啡」獨具特色的風土滋味。

2026啡嚐嘉義咖啡節將於10月24日至26日在蒜頭糖廠蔗埕文化園區登場。圖／嘉義縣政府提供
2026啡嚐嘉義咖啡節將於10月24日至26日在蒜頭糖廠蔗埕文化園區登場。圖／嘉義縣政府提供

嘉義 咖啡 蒜頭

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