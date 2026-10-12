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雲林老縣長出書「創造希望」募70萬元助學 激勵弱勢學子勇敢逐夢

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
前雲林縣長也是環球科技大學創辦人許文志，雖已年邁但仍著作出書，其女兒環球基金會董事長許淑敏（左一）今天為父親舉行新書發表會，並號召捐助學金給雲林家扶中心，書香傳愛。記者蔡維斌／攝影
前雲林縣長也是環球科技大學創辦人許文志，雖已年邁但仍著作出書，其女兒環球基金會董事長許淑敏（左一）今天為父親舉行新書發表會，並號召捐助學金給雲林家扶中心，書香傳愛。記者蔡維斌／攝影

雲林縣環球文教基金會董事長許淑敏今天為其父親也是雲林縣前縣長許文志舉行「在沒有希望的地方創造希望」新書發表會，各界人士除推崇老縣長一生推行教育，基金會同時以教育薪傳為號召，獲台中市醫師夫人聯誼會等社團回響，捐助70萬元助學金給雲林家扶中心，鼓勵弱勢學子勇敢逐夢創造希望，書香傳愛場面溫馨。

前環球科技大學董事長許淑敏引用父親自傳裡的一段話，說明老人家淡出政壇後，一路投入教育與自學的心志，父親說，他是從台西偏鄉一個貧寒家庭走出來的孩子，困苦卻成為他人生最寶貴的教育。正因為親身體會了匱乏與艱難，才一心創辦環球科大致力於教育，就只為「在沒有希望的地方創造希望」。

許淑敏說，父親許文志是環球科大創辦人，出身微寒，一生在資源困頓下，憑著堅定意志與遠見卓識，創造希望與未來，以教育點亮國家未來，用其一生關懷人民，老人家甚至還自學取得博士學位，親自走進教室，不只傳授知識，更用生命為社會播種許多希望種子，推行他「治國唯教」的信念。

許文志兒子也是全國商業總會理事長許舒博也偕同其妻賴淑娞出席，說明父親在年邁之年仍堅持寫書的心路歷程，他說，父親堅信教育可以改變人生，「感恩」與「謙卑」是一生奉行的美德，唯有飲水思源，方能保持內心清澈並激發力量。「態度決定高度，細節決定成敗」只要耕耘不輟，終將迎來收成的歡呼，他也說明環球科大將再重新轉型為人才培育基地，持續奉獻國家。

台中市醫師夫人聯誼會、世界華人工商婦女企管協會、嵐朵設計、思維環科、宸銘金屬、友笠電機、願景環球、丁鴻志婦產科等各界，以及許多以前的教職員參加發表會，並響應捐贈70萬元助學金，由雲林家扶中心主委陳燦勲代表接受，他強調將以創辦人的新書激勵弱勢學子勤學向上，找出自己的希望之路。

世界華人工商婦女企管協會總會監事長俞秀霞也代表為許老縣長一生淬練，創作新書下了註解，並期許大家用正向教育改變孩子，打造更堅實的未來。許淑敏也希望大家點亮「希望樹」，引領下一代創造希望之光。

前雲林縣長也是環球科技大學創辦人許文志，雖已年邁但仍著作出書，其女兒環球基金會董事長許淑敏今天為父親舉行新書發表會，並號召捐助學金給雲林家扶中心，書香傳愛。記者蔡維斌／攝影
前雲林縣長也是環球科技大學創辦人許文志，雖已年邁但仍著作出書，其女兒環球基金會董事長許淑敏今天為父親舉行新書發表會，並號召捐助學金給雲林家扶中心，書香傳愛。記者蔡維斌／攝影

前雲林縣長也是環球科技大學創辦人許文志，雖已年邁但仍著作出書，其女兒環球基金會董事長許淑敏今天為父親舉行新書發表會，並號召捐助學金給雲林家扶中心，書香傳愛。記者蔡維斌／攝影
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