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國定古蹟億載金城建竣150周年 6大系列活動17日起登場

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市長黃偉哲（中間排中）今出席「億載金城150周年系列活動」啟動記者會，邀請民眾以不同方式親近古蹟，感受百年古蹟的歷史風華。記者萬于甄／攝影
台南市長黃偉哲（中間排中）今出席「億載金城150周年系列活動」啟動記者會，邀請民眾以不同方式親近古蹟，感受百年古蹟的歷史風華。記者萬于甄／攝影

國定古蹟億載金城又名「二鯤鯓砲台」，在1876年完工，為台灣第一座現代化西式砲台，今年適逢建竣150周年，今由市長黃偉哲宣布自17日起推出古蹟探索、數位導覽、童軍體驗及火舞展演等6大系列活動，透過不同形式讓民眾認識這座昔日海防要塞的歷史。

黃偉哲表示，文化資產的價值不只在於保存建築，更重要的是讓後代認識歷史，並使古蹟持續融入現代生活；億載金城過去肩負台江海防重任，如今轉型為市民休憩及認識歷史的文化場域，盼透過周年活動，讓不同世代走進古蹟，延續珍貴的文化記憶。

文化局長黃雅玲指出，此次以「流轉150—億起守護、萬眾成城」為主題，規畫6大系列活動，包括帶領民眾探索城垣馬道的「海防前沿．億載秘徑」、結合數位導覽與集章的古城探險，以及戰鬥陀螺、戰略桌遊、體能挑戰和市集等親子活動。

此外，活動也結合世界童軍體驗、火舞祭展演，以及透過田野採集與歌舞創作呈現古蹟文化的「億載金曲．億載金城舞」，讓民眾從不同角度認識億載金城的空間特色與歷史變遷。詳細活動資訊可至「藝遊台南」臉書粉絲專頁查詢。

國定古蹟 億載金城 古蹟

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