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2026諸羅搖滾 Hakubi跨海「回嘉」

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自嘉義市政府

「2026諸羅搖滾音樂祭」10月10日至11日於大同技術學院舊址熱烈登場，雙舞台接力開唱，吸引來自各地的樂迷齊聚嘉義，現場氣氛熱烈。活動集結27組國內外演出陣容，包括嘉義在地樂團美秀集團、滅火器、鄭宜農、大象體操及日本京都樂團Hakubi等，展現嘉義音樂品牌持續累積的吸引力。

嘉義市長黃敏惠表示，諸羅搖滾從地方音樂活動逐步發展為吸引全臺樂迷參與的城市音樂品牌，今年首日便展現熱烈迴響。尤其日本京都樂團Hakubi主唱片桐的祖父曾在嘉義生活，這段跨越世代的家族記憶，也成為樂團創作的靈感。黃敏惠特別迎接Hakubi團員「回嘉」，表示音樂能跨越國界與世代，讓城市歷史與當代創作相遇，也讓更多人透過音樂認識嘉義，感受城市的文化溫度。

文化局長謝育哲指出，今年諸羅搖滾集結精采音樂陣容，嘉義在地美秀集團繼今年5月十週年演唱會後再度返鄉，與國內外音樂人同台，展現嘉義的創作能量。諸羅搖滾也持續深化跨城市合作，串聯臺北流行音樂中心及「搖滾台中」進行音樂人才交流，透過舞台交換拓展青年音樂人的展演機會，相關合作也將於10月底持續展開，讓地方創作者有更多跨城市交流與發展的可能。

「諸羅搖滾」持續透過創作工作坊、新聲徵選及音樂祭正式演出，建立青年音樂人從學習、創作到登台的發展機會。今年好大一把勇者劍、Gamble Groove及henÿ三組新秀，也與專業樂團同台演出；現場更規劃「諸羅沙龍」產業對談及搖滾紀錄片放映，讓諸羅搖滾從音樂展演延伸至人才培育與產業交流，持續累積嘉義原創音樂的發展能量。

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