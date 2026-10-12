美秀集團攜手台灣濱崎步 〈全家一起飛〉亮相

照片取自嘉義市政府

2025嘉義市320+1城市博覽會主題曲〈全家一起飛〉自去年11月發行至今將滿週年，由嘉義的賽博台客樂團攜手「台灣濱崎步」王彩樺演唱，以充滿活力的旋律唱出嘉義的城市精神。如今透過嘉義市政府音樂影像補助推出完整MV，由同樣出身嘉義的導演李品賢（Bamboo Lee）執導，走進嘉義歷史建築與文化場域取景，讓嘉義市博的文化能量延續至當代音樂影像創作。

嘉義市市長黃敏惠表示，2025年「320+1」嘉義市城市博覽會以「我們 嘉義式」為主題，展現嘉義在歷史積累中持續向前、創造美好總和的城市精神。〈全家一起飛〉承載著這份城市能量，如今完整MV的推出，也象徵嘉義市博的文化成果再次「+1」，讓城市故事從音樂延伸至影像，持續累積屬於嘉義的文化價值。透過嘉義音樂人與影像創作者共同參與，將歷史建築與生活風景融入作品，讓更多人從「聽見嘉義」進一步「看見嘉義」，也讓嘉義的文化創作隨著作品持續向外傳播。

文化局局長謝育哲指出，此次MV由嘉義人同時也是去年市博三部曲廣告的李品賢導演執導，選擇市定古蹟天理教嘉義東門教會、歷史建築時敏堂等特色場域拍攝，讓歷史空間與當代流行音樂相互交會。嘉義豐富的文化資產與城市紋理，是影像創作的重要資源，透過創作者的鏡頭，讓老建築展現新的文化表情，也讓不同世代以嶄新視角認識嘉義。

〈全家一起飛〉MV已於今年諸羅搖滾音樂祭首播，並正式上線YouTube，讓更多民眾透過音樂影像認識嘉義。市府也同步推出管樂改編樂譜，讓嘉義市博主題曲從流行音樂延伸至管樂演奏，提供更多管樂團隊重新詮釋的機會，讓城市旋律持續傳唱。未來將持續透過音樂影像補助，支持更多創作者走進嘉義、拍攝嘉義，讓歷史文化成為當代創作的養分，讓更多嘉義原創作品持續流通，讓城市故事被更多人聽見、看見。

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