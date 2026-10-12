嘉義咖啡不再當配角 首屆咖啡節集結30家獲獎莊園

嘉義咖啡近年在國內外競賽屢獲佳績，嘉義縣政府今年首度將咖啡節從「博茶會」獨立舉辦，「2026啡嚐嘉義咖啡節」將於10月24日至26日在蒜頭糖廠蔗埕文化園區登場，集結30家獲獎咖啡莊園及國際咖啡職人。縣長翁章梁表示，希望透過獨立舉辦咖啡節，讓更多民眾認識嘉義咖啡的品質與特色。

嘉義縣政府今天舉辦咖啡節啟動儀式，翁章梁與農業部茶及飲料作物改良場長蘇宗振、在地咖啡農及國內外咖啡職人共同揭開活動序幕，並首次公開活動吉祥物「抱抱兄妹」。

今年咖啡節以「大阿里山咖啡產區」為核心，規畫「咖啡莊園廊道」，串聯阿里山、梅山、竹崎、番路及中埔五大產區，邀集30家獲獎莊園展售，讓民眾一次品嘗不同海拔、咖啡品種及處理方式所呈現的風味差異。

活動規畫兩大主題展場，第五倉庫以「異國咖啡文化展」為主題，展示土耳其、義大利、法國、日本、越南及比利時等國特色咖啡器具，並安排台灣、日本、韓國咖啡職人開設國際咖啡教室。

第六倉庫則以「世界冠軍×咖啡選物」為主題，邀請日本咖啡職人岩崎裕也、世界虹吸冠軍張維欣等人現場沖煮交流，比較大阿里山與世界不同產區的咖啡風味，另提供冠軍精品咖啡及亞洲冠軍甜點限量品嘗。

10月26日將舉辦年度產地杯測及精品咖啡公開競標，參加者須事先報名。活動期間另推出消費滿250元抽獎、搭乘五分車抽好禮及集章活動，結合糖廠觀光與咖啡產業推廣。

翁章梁表示，嘉義咖啡過去多結合博茶會展售，如今已逐漸建立產區特色及市場知名度，希望透過咖啡節串聯生產端、專業職人與消費者，讓民眾從品嘗咖啡進一步認識嘉義山區的農業特色，也為在地咖啡產業拓展市場。

嘉義在地咖啡農展示各式精品咖啡豆及特色產品，呈現大阿里山五大咖啡產區的豐富風味與產業成果。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣長翁章梁（右三）與在地咖啡農合影，展示大阿里山產區精品咖啡，展現嘉義咖啡產業特色。圖／嘉義縣政府提供

首屆「啡嚐嘉義咖啡節」將於10月24日至26日登場，嘉義縣長翁章梁（前排中）與咖啡農、國內外咖啡職人及相關業者合影，邀請民眾體驗嘉義精品咖啡魅力。圖／嘉義縣政府提供