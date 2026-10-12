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4500萬打造濁水溪觀光新門戶 西螺大橋南端旅遊服務中心動土

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
極具歷史的西螺大橋，觀光人潮與日俱增，西螺鎮公所將在大橋南側建造現代化的旅遊服務中心。圖／截自廖秋萍臉書
極具歷史的西螺大橋，觀光人潮與日俱增，西螺鎮公所將在大橋南側建造現代化的旅遊服務中心。圖／截自廖秋萍臉書

跨越台灣母河濁水溪西螺大橋，近年推行觀光有成，成為雲林重要休閒亮點，為強化西螺大橋觀光意象，西螺鎮公所向國發會爭取4千500萬元，今天動工將在大橋南端建造一棟現代化的旅遊服務中心，提供旅遊諮詢、公共服務設施，打造西螺觀光門戶與旅客服務據點，串聯太平老街、福興宮等景點，形塑新興觀光廊帶。

近年來緊鄰西螺市區的西螺大橋，是國內最有名的歷史大橋，隨鄰近大橋增建，使這座橫跨濁水溪曾是東南亞最長的紅色大橋，運輸功能逐被觀光取代，西螺鎮公所多年來積極在橋週建設各項親水設施，結合美麗紅橋，成功創造西螺綠色旅遊景點。

鎮長廖秋萍指出，西螺大橋週邊及橋下公園都已陸續建置完成，不僅成為鎮民的休閒運動中心，每逢假日遊客如織，公所搭配每年舉辦大橋文化節，今年更引進熱氣球和戲水城堡，系列活動吸引成千上萬旅客到訪，場場爆滿，遊客稱讚連連，展現台灣母河的魅力，也顯示出河川孕育人文的價值。

廖秋萍說，隨著遊客日增，為進一步提供更完善旅遊服務，透過立委劉建國向國發會爭取加上公所自籌款共4500萬元，將打造西螺第一座「觀光旅遊中心」，將可大幅提升西螺整體觀光服務品質，強化西螺大橋觀光入口意象。

西螺鎮公所今天舉行動工典禮，由鎮長廖秋萍主持，國發會主委葉俊顯、立委劉建國、觀光署組長黃怡平及各里長、代表共襄成舉。新建的旅遊服務中心位在西螺大橋頭的南側，將結合大橋意象設計現代美學的三層樓建築，打造成兼具休憩、聚會等多功能的使用空間，預定2028年6月完工，未來可提供旅遊諮詢、公共服務設施及活動空間，成為西螺觀光新門戶與旅客服務據點。

劉建國說，未來透過旅客服務中心的完成為核心，整合西螺大橋下蝴蝶公園、大橋寵物公園等生態及旅遊資源，南接延平老街、東市場、中央市場、福興宮、瑞春醬油觀工廠、西接崙背鄉千巧谷觀光工廠、北接彰化溪州公園等觀光節點，串接成一濁水溪觀光廊道。

他表示，將來帶動大橋週邊的社區參與環境教育、延平老街文旅路徑觀光小旅行、食農教育及或青農市集等，推廣西螺小鎮文化觀光，創新在地商業經營模式，打造雲林觀光新亮點，為西螺鎮帶來新的旅遊繁榮新機。

極具歷史的西螺大橋，觀光人潮與日俱增，西螺鎮公所將在大橋南側建造現代化的旅遊服務中心。圖／截自廖秋萍臉書
極具歷史的西螺大橋，觀光人潮與日俱增，西螺鎮公所將在大橋南側建造現代化的旅遊服務中心。圖／截自廖秋萍臉書

西螺鎮公所今天動工將在西螺大橋南側，打造一座現代化的旅遊服務中心，提供各項旅遊服務，並串聯各景點，成為西螺重要觀光門戶。記者蔡維斌／攝影
西螺鎮公所今天動工將在西螺大橋南側，打造一座現代化的旅遊服務中心，提供各項旅遊服務，並串聯各景點，成為西螺重要觀光門戶。記者蔡維斌／攝影

極具歷史的西螺大橋，觀光人潮與日俱增，西螺鎮公所將在大橋南側建造現代化的旅遊服務中心。圖／截自廖秋萍臉書
極具歷史的西螺大橋，觀光人潮與日俱增，西螺鎮公所將在大橋南側建造現代化的旅遊服務中心。圖／截自廖秋萍臉書

西螺鎮公所今天動工將在西螺大橋南側，打造一座現代化的旅遊服務中心，提供各項旅遊服務，並串聯各景點，成為西螺重要觀光門戶。記者蔡維斌／攝影
西螺鎮公所今天動工將在西螺大橋南側，打造一座現代化的旅遊服務中心，提供各項旅遊服務，並串聯各景點，成為西螺重要觀光門戶。記者蔡維斌／攝影

西螺鎮公所今天動工將在西螺大橋南側，打造一座現代化的旅遊服務中心，提供各項旅遊服務，並串聯各景點，成為西螺重要觀光門戶。記者蔡維斌／攝影
西螺鎮公所今天動工將在西螺大橋南側，打造一座現代化的旅遊服務中心，提供各項旅遊服務，並串聯各景點，成為西螺重要觀光門戶。記者蔡維斌／攝影

濁水溪 西螺 西螺大橋

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