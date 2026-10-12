全台唯一 台南東河派出所西拉雅族祖靈「阿立母」回娘家

台南市白河警分局東河派出所，是全台唯一供奉西拉雅族祖靈「阿立母」的警察單位，一年一度東山夜祭將登場，今由代理所長何柏賢與東河里長潘麗民共同迎請阿立母分靈，返回吉貝耍大公廨「娘家」看戲，為祭祀活動暖身。

據悉，一般派出所多奉祀關公或媽祖，東河派出所則融入在地西拉雅族吉貝耍部落文化，改以插著檳榔花的酒壺（阿立矸）作為精神象徵。2009年時任所長陳進堯因派出所位於西拉雅族吉貝耍部落核心，自當地大公廨分靈迎請阿立母回東河派出所供奉迄今，也成為全台唯一供奉平埔族祖靈「阿立母」的警察單位（派出所），展現警察機關與地方信仰深厚連結。

東河派出所代理所長何柏賢與東河里長潘麗民今上午共同迎請阿立母分靈，返回吉貝耍大公廨「娘家」看戲，也將參與明、後天登場的吉貝耍夜祭，不少吉貝耍族人近日陸續從外地返回籌備夜祭事宜。

今年西拉雅族東山吉貝耍夜祭，以「喜悅」為主題，慶祝西拉雅族復名成功，敬拜祖靈並迎向未來。13日深夜將舉行核心的夜祭儀式（包含敬酒請神、點獻豬、過火與傳唱古老西拉雅語「牽曲」等）。14日下午舉行「孝海祭」（向海祖祭祀、三向禮、換青祈福等）。

白河警分局說，阿立母象徵地方居民對平安期盼，警察則以實際行動守護社區治安。東河派出所透過參與傳統祭儀，讓警政工作融入在地文化，拉近警民距離，展現祖靈庇佑、警察守護的溫暖力量。

台南東山夜祭將登場，今由東河派出所代理所長何柏賢（右）與東河里長潘麗民共同迎請阿立母分靈，返回吉貝耍大公廨「娘家」看戲，為祭祀活動暖身。

記者謝進盛／翻攝

台南東山夜祭將登場，今由東河派出所代理所長何柏賢（右）與東河里長潘麗民共同迎請阿立母分靈，返回吉貝耍大公廨「娘家」看戲，為祭祀活動暖身。

記者謝進盛／翻攝