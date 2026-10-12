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嘉義縣太空館「瘋狂科學家特展」 歡迎動手玩科學

中央社／ 嘉義縣12日電

國立科學工藝博物館與嘉義太空教育館合作，即日起舉辦「瘋狂科學家特展」，以動手操作的方式讓參觀的大、小朋友，瞭解力學、電學、光學、生理醫學的知識，培養科學素養。

嘉義縣太空教育館「瘋狂科學家特展」今天在嘉義縣長翁章梁與在場來賓、隙頂國小師生齊聲吶喊「不怕失敗，能量全開」中開幕，揭開為期一年的科學盛宴。

開幕儀式後，翁章梁與隙頂國小學生一一嘗試各種科學裝置，包括電流急急棒、手電池、手搖直流發電機等，現場充滿歡笑聲。翁章梁致詞說，特展打造許多設施，孩子操作得不亦樂乎，從中學習物理原理，啟發科學組合作用的樂趣，刺激腦袋成長，鼓勵孩子勇敢嘗試、大膽求真。

科工館館長李秀鳳表示，此次「瘋狂科學家特展」以卡通化、有趣的方式呈現力學、電學、光學、生理醫學給大、小朋友，轉化艱深的教科書知識，去理解生活周遭常見的自然現象，埋下心中小科學家的種子。

「瘋狂科學家特展」即日起於太空教育館展出一年，開放民眾自由參觀，也提供學校團體預約導覽。翁章梁表示，縣府除持續提升校園軟硬體環境，也提供更多校外學習與實際體驗的機會，將把太空教育館打造成為雲嘉南科普教育新亮點。

嘉義 太空 科學

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