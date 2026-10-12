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斗六市長參選人黃尤美提新住民政策 廣邀公共參與打造多元共融

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣國民黨斗六市長候選人黃尤美今天提出「斗六向『新』力」新住民政策，廣邀新住民參與公共事務。圖／黃尤美提供
雲林縣國民黨斗六市長候選人黃尤美今天提出「斗六向『新』力」新住民政策，廣邀新住民參與公共事務。圖／黃尤美提供

雲林縣國民黨斗六市長候選人黃尤美今天提出「斗六向『新』力」新住民政策，從文化交流、社團支持、城市參與三大面向著手，讓新住民更能發揮所長，並走出家庭樂於參與公共事務，成為帶動發展的新力量，讓斗六邁向更友善、多元共融的城市

黃尤美說，斗六新住民人口漸增，不少投入社區服務或在各行各業發展，新住民政策不應只是在節慶活動或單向照顧，她認為應要創造更多交流與參與的機會，讓新住民不只是生活在斗六，融入社區，更要應造機會讓他們也能參與斗六各項公共事務。

文化方面，推動多元文化，從「食、衣、玩」三方面著手，辦理異國美食市集、傳統服飾展演及文化體驗活動，讓市民透過美食、服飾及親子活動，認識不同國家文化，並提供展現家鄉特色的舞台。

社團方面，鼓勵新住民成立社團、建立交流平台，串聯社區資源，讓社團參與服務及市政活動。黃尤美說，政策不是替新住民做決定，而是打造平台，讓大家有交流、發揮的空間。

至於城市參與，她主張透過定期座談交流，了解生活、親子、文化及市政的需求，鼓勵具語言、文化、教育及產業等專長的新住民，參與市政、社區服務及協助推動多元文化。

黃尤美表示，「斗六向『新』力」的核心，就是從「看見、支持、培力」到「參與」，讓新住民從政策服務對象轉為城市共同發展的夥伴。她強調，不論來自哪裡，只要生活在斗六，為城市付出，就是斗六的一分子，希望打造一座安心生活、自在交流、發揮專長的多元共融城市。

雲林縣國民黨斗六市長候選人黃尤美今天提出「斗六向『新』力」新住民政策，廣邀新住民參與公共事務。圖／黃尤美提供
雲林縣國民黨斗六市長候選人黃尤美今天提出「斗六向『新』力」新住民政策，廣邀新住民參與公共事務。圖／黃尤美提供

雲林縣國民黨斗六市長候選人黃尤美今天提出「斗六向『新』力」新住民政策，廣邀新住民參與公共事務。圖／黃尤美提供
雲林縣國民黨斗六市長候選人黃尤美今天提出「斗六向『新』力」新住民政策，廣邀新住民參與公共事務。圖／黃尤美提供

黃尤美 斗六 新住民

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