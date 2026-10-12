迎2027阿里山第一道曙光 嘉縣府推6條追日遊程

迎接2027年阿里山第一道曙光，嘉義縣府攜手旅行社推出追日遊程；文化觀光局今天說，共6條遊程分別從北、中、南出發，民眾不用自行開車上阿里山，省去舟車勞頓。

嘉縣文觀局發布新聞稿表示，這6條遊程是與雄獅旅遊合作，包括由桃園、台北出發的「跨年追日2日遊」、台南及高雄出發的「第一道曙光栩悅號3日遊」，以及涵蓋高雄、台中、桃園、台北、新竹的「夜未眠追日系列」，提供旅客不同天數及出發地的選擇。

文觀局表示，遊程主要活動是參加明年1月1日清晨5時30分於阿里山國家森林遊樂區祝山觀日平台停機坪舉行的2027阿里山日出印象音樂會，一同在美妙的樂音中，迎接新年第一道曙光。

文觀局指出，2027日出印象音樂會以「山靜候光、曙色入弦、旭日共鳴」3階段演出，呼應阿里山日出前的寧靜、天色漸亮到旭日升起的景色變化。邀請樂興之時管絃樂團、小提琴家李齊及離譜樂團接力表演。

文觀局說，6條追日遊程已開放報名，詳細資訊請至雄獅旅遊官方網站查詢；音樂會最新消息可關注「阿里山日出印象音樂會」Facebook粉絲專頁。