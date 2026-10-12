小熊維尼魅力驚人！嘉義光織影舞吸153萬人次

2026嘉義市「光織影舞－光影藝術展」昨天晚間在北香湖公園落幕，17天展期累計吸引153萬人次，創下歷年新高，外縣市遊客占比超過7成。市長黃敏惠表示，光織影舞邁入第7年，透過創新策展與跨界合作，已從地方節慶逐步發展為具有全國知名度的城市觀光品牌。

今年光織影舞以迪士尼「小熊維尼」100周年為主題，打造「光影森林」，結合10大光影藝術裝置、假日表演及特色市集。其中高達9公尺、手持3公尺紅色氣球的小熊維尼，以及湖面閃耀金黃色光芒的巨大月球，成為熱門拍照景點。

黃敏惠說，今年活動尚未開展便引發討論，試燈期間吸引44萬人次，正式展期再創153萬人次紀錄，展現活動品牌號召力。她昨晚也在閉幕後到場，慰勞市府及協勤團隊。

市府觀光新聞處長鄭雅文表示，光織影舞不僅帶動觀光人潮，也有助活絡夜間經濟。嘉義市2025年住宿業營利事業銷售額突破30億元，較2019年成長52.8%；今年上半年住宿人次超過121萬，較2019年同期成長32.6%。中秋連假9月26日旅宿平均訂房率達82.07%，居全台之冠。

今年參觀遊客除外縣市民眾，也包括港澳、日韓旅客。市集攤商反映，連假期間家庭客明顯增加，賞燈人潮延續至攤位消費，結合嘉義蜂蜜推出的限定雞蛋冰也受到歡迎。

市府表示，北香湖昔日曾是諸羅八景之一的「北香秋荷」，2010年啟動再現工程，如今兼具休憩、生態及滯洪功能。未來將持續結合在地特色與觀光活動，延續光織影舞帶來的旅遊效益。

嘉義市光織影舞不僅吸引民眾欣賞光影藝術，周邊特色市集同樣人潮不斷，帶動夜間消費商機。圖／嘉義市政府提供

嘉義市光織影舞以迪士尼「小熊維尼」100周年為主題，打造繽紛光影廊道，吸引遊客穿梭其中欣賞燈飾。圖／嘉義市政府提供

2026嘉義市光織影舞結合特色市集，吸引大批遊客賞燈、逛街及消費，帶動周邊商機。圖／嘉義市政府提供