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台南冷鏈升級 將軍智慧水產加工及物流運籌中心今啟用

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
冷鏈水產升級，台南將軍智慧水產加工及物流運籌中心今啟用。記者謝進盛／攝影
冷鏈水產升級，台南將軍智慧水產加工及物流運籌中心今啟用。記者謝進盛／攝影

台南市政府農業局今上午舉行「將軍智慧水產加工及物流運籌中心」啟用典禮，同時日前已完成委外經營，投入冷鏈水產升級，未來年處理量可望突破1000公噸以上。

這座運籌中心坐落將軍漁港旁，總經費約1.88億元，其中中央補助50%，市府自籌一半，基地占地1.72公頃，建物為地上2層，總樓地板面積含冷凍庫180.29坪，共計約786.69坪，同時已建置756板儲位低溫智慧自動倉儲系統。

包括台南市長黃偉哲、農業部政務次長黃昭欽、立委賴惠員、陳亭妃、漁業署副署長繆自昌、市議員蔡秋蘭等人出席啟用典禮，經營團隊也現場操作作業流程，透過手機連線，展現節能、省力、安全等特性。

黃偉哲指出，該中心由中央與地方共同投入1.88億元建置，並採OT模式委外，委外營運20年，得續約10年，由東晟水產團隊負責經營。並成立專案公司「台南漁產運銷股份有限公司」與市府簽約。

市府亦參與營運公司董事會，期盼透過公私協力，為漁民拓展銷售通路，帶動地方漁業升級。

他指出，上任後積極推動台南「新農業三核心」政策，包括新化果菜市場、玉井農產加工及冷鏈物流中心，以及今日啟用的將軍智慧水產加工及物流運籌中心。隨著三項核心建設陸續完工，不僅逐步落實當年政策承諾，也進一步為台南農漁產業升級奠定重要基礎。

農業局長馮祥勇指出，該中心為台南首座以台灣鯛為主要處理對象的水產加工廠，年規畫處理量1000公噸，主要收購及加工吳郭魚、文蛤、牡蠣、白蝦及虱目魚。透過整合生產、加工與物流，可減輕地方勞動力不足問題，延長水產品保鮮期，並發揮產銷調節、穩定魚價及拓展市場功能。

農業局表示，該運籌中心全面符合HACCP與GHP國際規範，並導入智慧冷鏈與先進加工技術，將成為全市首座以台灣鯛為核心處理對象的現代化水產加工廠。

漁業署指出，農業部已提前完成全國冷鏈設施布局，除今天啟用的將軍，全台尚有4座水產物流中心全力建置中。

台南將軍智慧水產加工及物流運籌中心今啟用，圖為內部現況。記者謝進盛／攝影
台南將軍智慧水產加工及物流運籌中心今啟用，圖為內部現況。記者謝進盛／攝影

台南將軍智慧水產加工及物流運籌中心今啟用，圖為建物外觀。記者謝進盛／攝影
台南將軍智慧水產加工及物流運籌中心今啟用，圖為建物外觀。記者謝進盛／攝影

台南將軍智慧水產加工及物流運籌中心今啟用，經營團隊介紹操作流程。記者謝進盛／攝影
台南將軍智慧水產加工及物流運籌中心今啟用，經營團隊介紹操作流程。記者謝進盛／攝影

台南將軍智慧水產加工及物流運籌中心今啟用，經營團隊介紹操作流程。記者謝進盛／攝影
台南將軍智慧水產加工及物流運籌中心今啟用，經營團隊介紹操作流程。記者謝進盛／攝影

台南 物流 水產 黃偉哲 漁業署

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