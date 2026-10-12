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奇美醫院汰換設備 預告將有短暫巨響冒白煙

中央社／ 台南12日電

奇美醫院規劃於14日上午進行磁振造影儀（MRI）設備汰換工程，預計釋放大量經汽化的液態氦，排放口可能出現短暫巨大聲響與大量白色霧氣，已通報警消單位及附近住戶注意。

奇美醫院今天發布公告指出，14日上午9時30分在第一醫療大樓1樓放射科15號攝影室進行舊設備磁體淬息（Quench）作業，為導入新一代AI智慧3T磁振造影（MRI）做好準備，作業期間排放口周邊（鄰近永康陸橋）可能出現短暫巨大聲響與大量白色霧氣。

奇美醫院提醒民眾，這是設備進行淬息程序時可能出現現象，民眾不必驚慌，並勿停留圍觀、拍攝或靠近作業區域，現場將進行安全管制，由專業工程團隊依標準程序執行，且已事先通報警察、消防單位，以及里長、周邊住戶及店家。

奇美醫院指出，磁振造影（MRI）設備使用的超導磁體，內含低溫液態氦，設備除役時須進行專業磁場處理程序，稱為淬息，過程中，液態氦會迅速汽化成氦氣，並透過專用管路排放至室外，因此可能出現短暫聲響及類似白煙的白霧。

院方指出，白霧主要是空氣中的水氣遇冷凝結形成，並非火災煙霧，而氦氣本身是無毒惰性氣體，但作業期間仍須嚴格管制人員進出。

奇美醫院表示，此次汰除3T磁振造影（MRI）設備，預計釋放約1600公升液態氦，汽化後體積約1192立方公尺，以液態氦每公升價格約新台幣1500元估算，總值逾百萬元，但因氦氣容易逸散、回收不易，且回收與低溫儲存設備成本高，通常會依設備設計及安全規範，將氦氣經專用管路排放。

奇美醫院強調，屆時將依安全計畫執行作業監控與現場管制，永康陸橋附近的院外排放口周邊也將實施安全管制，提醒民眾勿靠近管制區域，並配合現場人員指引。

奇美醫院

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