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光織影舞17天吸153萬人次創新高 小熊維尼助攻嘉市觀光再衝高峰

聯合報／ 記者魯永明/嘉義即時報導
嘉義市「2026光織影舞」昨晚在北香湖公園閉幕，17天展期吸引153萬人次參觀，創歷年新高。圖／嘉市府提供
嘉義市「2026光織影舞」昨晚在北香湖公園閉幕，17天展期吸引153萬人次參觀，創歷年新高。圖／嘉市府提供

嘉義市「2026光織影舞」昨晚在北香湖公園閉幕，17天展期吸引153萬人次參觀，創歷年新高！今年適逢迪士尼「小熊維尼」百周年，市府以「光影森林」為主題，打造10大光影藝術裝置，吸引全台遊客朝聖，外縣市遊客占比超過七成，港澳、日本、韓國旅客也慕名而來，展現城市觀光品牌的吸引力。

市長黃敏惠昨晚到場感謝市府團隊及協勤人員的辛勞。她表示，光織影舞自2020年創辦，今年邁入第7年，持續透過創新策展與跨界合作累積人氣。今年高達9公尺、手持紅色氣球的小熊維尼，以及湖面金黃色月球，成為熱門打卡景點，搭配假日表演與市集，讓北香湖白天、夜晚各有風貌。

光織影舞不只吸引人潮，也帶動觀光消費。嘉義市2025年住宿業營業額突破30億元，較2019年成長52.8%；今年上半年住宿人次超過121萬，較2019年同期增加32.6%。今年中秋連假首日，嘉義市旅宿平均訂房率達82.07%，居全台之冠。

展期市集同樣受惠，攤商表示，連假期間家庭客增加，不少民眾賞燈後繼續逛市集消費。結合嘉義在地蜂蜜推出的限定「行動蜂蜜罐」雞蛋冰，也成為熱門打卡及品嚐商品，為在地產業帶來曝光與商機。

從諸羅八景到百萬人次光影舞台，北香湖也見證嘉義城市轉型。北香湖昔日以「北香秋荷」名列「諸羅縣志」諸羅八景，後來逐漸淡出人們記憶。嘉義市政府2010年推動再現工程，重現湖光水色，同時改善排水及滯洪功能，如今已成為市民休憩、親近自然及舉辦大型活動的重要場域。

市府表示，光織影舞已成為嘉義市重要觀光品牌，未來將持續以「越在地、越國際」為理念，結合城市景觀、文化與觀光，吸引更多國內外旅客走進嘉義，帶動地方經濟。

嘉義市「2026光織影舞」昨晚在北香湖公園閉幕，17天展期吸引153萬人次參觀，創歷年新高。圖／嘉市府提供
嘉義市「2026光織影舞」昨晚在北香湖公園閉幕，17天展期吸引153萬人次參觀，創歷年新高。圖／嘉市府提供

嘉義市「2026光織影舞」昨晚在北香湖公園閉幕，17天展期吸引153萬人次參觀，創歷年新高。圖／嘉市府提供
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嘉義市「2026光織影舞」昨晚在北香湖公園閉幕，17天展期吸引153萬人次參觀，創歷年新高。圖／嘉市府提供
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嘉義市「2026光織影舞」昨晚在北香湖公園閉幕，17天展期吸引153萬人次參觀，創歷年新高。圖／嘉市府提供
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小熊維尼 觀光 嘉義 公園 光影

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