快訊

沙國機場連環遇襲釀死傷！軍費全球第8為何擋不住 原因與王室有關

蔡琴宣布封麥！親曝正式告別舞台時間：沒有永遠的蔡琴

連日挺松機遷建！張景森：民進黨不能因選舉忘掉30年來主張

聽新聞
0:00 / 0:00

布袋戲界金馬獎！雲林國際偶戲節「金掌獎」大咖雲集

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林國際偶戲節「金掌獎」頒獎典禮，精彩演出，炒熱全場氣氛。圖／雲林縣府提供
雲林國際偶戲節「金掌獎」頒獎典禮，精彩演出，炒熱全場氣氛。圖／雲林縣府提供

2026雲林國際偶戲節重頭戲「金掌獎」成績揭曉，得獎劇團或個人昨晚在偶戲節會場的雲林縣立田徑場晚會接受頒獎表揚，請來藝人許效舜、邱怡澍搭檔主持，並由棒球名將張泰山及多位國內布袋戲重量級人士頒獎，規格有如金馬獎，今年由五洲勝義閣掌中劇團奪得「最佳表演團隊獎」。

文觀處長謝明璇指出，「金掌獎」頒獎比照金馬獎、金曲獎、金鐘獎規格，並請來棒球名將「森林王子」張泰山、董事長樂團吳永吉、霹靂經典角色「素還真」及「不貳偶劇」創辦人郭建甫等多位重量級嘉賓頒獎。此外，三頁文設計公司藝術總監顏伯駿、霹靂國際多媒體董事長黃文章、西螺新興閣掌中劇團長鍾任樑，從運動、音樂、戲偶角色與當代劇場等不同視角，向布袋戲工作者致敬。

為呼應今年國際偶戲節的「為偶應援」主題，特邀請許效舜、邱怡澍搭檔主持，並攜手真雲林閣掌中劇團演出「舜間有戲」，結合布袋戲透過幽默互動拉近觀眾與傳統藝術的距離，同時許多歌手及表演團體精彩演出，更炒熱全場氣氛。

第20屆金掌獎得獎名單出爐，「最佳操偶技術獎」今日掌中劇團；「最佳視覺藝術獎」金鷹閣電視木偶劇團；「最佳配樂音效獎」雲林五洲小桃源掌中劇團；「評審團特別獎」逸蘭軒掌中劇團；「最佳劇本編創獎」昇平五洲園；「最佳口白藝術獎」真雲林閣掌中劇團；「最佳表演團隊獎」五洲勝義閣掌中劇團。

第8屆青年金掌獎：「最佳主演獎」昇平五洲園林瑞騰；「最佳團隊獎」雲林五洲小桃源掌中劇團；「評審團特別獎」金鷹閣電視木偶劇團。

第12屆小金掌獎：西螺國中、虎尾國中、西螺鎮廣興國小、虎尾平和國小、四湖東光國小、台西鄉新興國小、大埤舊庄國小、土庫國小、四湖鹿場國小、二崙來惠國小、麥寮國小、斗六市石榴國小。

縣長張麗善指出，頒獎典禮不僅彰顯布袋戲傳統價值，更透過創新形式融入現代元素，開啟跨界應援融合的新篇章，以超澎湃、充滿驚喜與感動的文化盛宴呈現，足以媲美金馬獎等「三金」規格，布袋戲是台灣意象，雲林是起源地，國際偶戲節年年在精進，今年在掌聲喝采下劃下完美句點，期待精彩代代傳，相約明年見。

雲林國際偶戲節「金掌獎」頒獎典禮，與會及入圍團體或個人走紅壇進場。圖／雲林縣府提供
雲林國際偶戲節「金掌獎」頒獎典禮，與會及入圍團體或個人走紅壇進場。圖／雲林縣府提供

雲林國際偶戲節「金掌獎」，「最佳表演團隊獎」由五洲勝義閣掌中劇團奪得，接受縣長張麗善頒獎。圖／雲林縣府提供
雲林國際偶戲節「金掌獎」，「最佳表演團隊獎」由五洲勝義閣掌中劇團奪得，接受縣長張麗善頒獎。圖／雲林縣府提供

許效舜攜手真雲林閣掌中劇團演出爆笑的「舜間有戲」，贏得滿場喝采。圖／雲林縣府提供
許效舜攜手真雲林閣掌中劇團演出爆笑的「舜間有戲」，贏得滿場喝采。圖／雲林縣府提供

雲林國際偶戲節「金掌獎」頒獎典禮，精彩演出，炒熱全場氣氛。圖／雲林縣府提供
雲林國際偶戲節「金掌獎」頒獎典禮，精彩演出，炒熱全場氣氛。圖／雲林縣府提供

雲林國際偶戲節「金掌獎」，所有得獎個人或團體接受頒獎表揚。圖／雲林縣府提供
雲林國際偶戲節「金掌獎」，所有得獎個人或團體接受頒獎表揚。圖／雲林縣府提供

雲林國際偶戲節「金掌獎」頒獎典禮，請來多位重量級貴賓擔任頒獎人。圖／雲林縣府提供
雲林國際偶戲節「金掌獎」頒獎典禮，請來多位重量級貴賓擔任頒獎人。圖／雲林縣府提供

金馬獎 布袋戲 雲林 許效舜 張泰山

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

AI翻轉傳統掌中戲！彰中學生跨域研發 印度WRO大賽摘銀

第六屆「蔡萬才台灣貢獻獎」基督教門諾會花蓮黎明機構、明華園戲劇總團獲獎 半世紀陪伴守護 百年文化傳承創新 為台灣匯聚更多正向力量

9所大專參與國慶禮賓服務 教育部頒發感謝狀

亞運／台中之光累計4銀5銅！運動局長親赴機場迎自由車「最速女團」榮耀歸來

相關新聞

布袋戲界金馬獎！雲林國際偶戲節「金掌獎」大咖雲集

2026雲林國際偶戲節重頭戲「金掌獎」成績揭曉，得獎劇團或個人昨晚在偶戲節會場的雲林縣立田徑場晚會接受頒獎表揚，請來藝人許效舜、邱怡澍搭檔主持，並由棒球名將張泰山及多位國內布袋戲重量級人士頒獎，規格有如金馬獎，今年由五洲勝義閣掌中劇團奪得「最佳表演團隊獎」。

阿里山百合花季湧人潮百種花卉爭豔 荷蘭30款新品種首度亮相

秋意濃，阿里山高山百合盛開，花香吸引遊客上山！2026阿里山百合花季在嘉義縣阿里山鄉樂野百合花園登場，今年第3年，集結超過100種百合花，包括香水百合、華麗重瓣百合、無花粉品系，以及特別從荷蘭引進的30種新品種。國慶連假，花園湧入遊客，繽紛花色與層層花瓣點綴山林，成為阿里山秋季觀光新亮點。

光織影舞17天吸153萬人次創新高 小熊維尼助攻嘉市觀光再衝高峰

嘉義市「2026光織影舞」昨晚在北香湖公園閉幕，17天展期吸引153萬人次參觀，創歷年新高！今年適逢迪士尼「小熊維尼」百周年，市府以「光影森林」為主題，打造10大光影藝術裝置，吸引全台遊客朝聖，外縣市遊客占比超過七成，港澳、日本、韓國旅客也慕名而來，展現城市觀光品牌的吸引力。

九九重陽節近 101歲阿里山人瑞傳奇人生養生秘訣曝

重陽節將近，嘉義縣阿里山百歲耆老陳清祥，堪稱「阿里山歷史活字典」，年近101歲仍耳聰目明、行動自如，每天環繞阿里山森林遊樂區健走5至6公里，遇到遊客走得氣喘吁吁，他卻依然氣定神閒。他的長壽秘訣不複雜，就是吃飯八分飽、每天規律運動、保持心情放鬆，還要常做好事，活出令人稱羨的百歲人生。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。