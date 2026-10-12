布袋戲界金馬獎！雲林國際偶戲節「金掌獎」大咖雲集
2026雲林國際偶戲節重頭戲「金掌獎」成績揭曉，得獎劇團或個人昨晚在偶戲節會場的雲林縣立田徑場晚會接受頒獎表揚，請來藝人許效舜、邱怡澍搭檔主持，並由棒球名將張泰山及多位國內布袋戲重量級人士頒獎，規格有如金馬獎，今年由五洲勝義閣掌中劇團奪得「最佳表演團隊獎」。
文觀處長謝明璇指出，「金掌獎」頒獎比照金馬獎、金曲獎、金鐘獎規格，並請來棒球名將「森林王子」張泰山、董事長樂團吳永吉、霹靂經典角色「素還真」及「不貳偶劇」創辦人郭建甫等多位重量級嘉賓頒獎。此外，三頁文設計公司藝術總監顏伯駿、霹靂國際多媒體董事長黃文章、西螺新興閣掌中劇團長鍾任樑，從運動、音樂、戲偶角色與當代劇場等不同視角，向布袋戲工作者致敬。
為呼應今年國際偶戲節的「為偶應援」主題，特邀請許效舜、邱怡澍搭檔主持，並攜手真雲林閣掌中劇團演出「舜間有戲」，結合布袋戲透過幽默互動拉近觀眾與傳統藝術的距離，同時許多歌手及表演團體精彩演出，更炒熱全場氣氛。
第20屆金掌獎得獎名單出爐，「最佳操偶技術獎」今日掌中劇團；「最佳視覺藝術獎」金鷹閣電視木偶劇團；「最佳配樂音效獎」雲林五洲小桃源掌中劇團；「評審團特別獎」逸蘭軒掌中劇團；「最佳劇本編創獎」昇平五洲園；「最佳口白藝術獎」真雲林閣掌中劇團；「最佳表演團隊獎」五洲勝義閣掌中劇團。
第8屆青年金掌獎：「最佳主演獎」昇平五洲園林瑞騰；「最佳團隊獎」雲林五洲小桃源掌中劇團；「評審團特別獎」金鷹閣電視木偶劇團。
第12屆小金掌獎：西螺國中、虎尾國中、西螺鎮廣興國小、虎尾平和國小、四湖東光國小、台西鄉新興國小、大埤舊庄國小、土庫國小、四湖鹿場國小、二崙來惠國小、麥寮國小、斗六市石榴國小。
縣長張麗善指出，頒獎典禮不僅彰顯布袋戲傳統價值，更透過創新形式融入現代元素，開啟跨界應援融合的新篇章，以超澎湃、充滿驚喜與感動的文化盛宴呈現，足以媲美金馬獎等「三金」規格，布袋戲是台灣意象，雲林是起源地，國際偶戲節年年在精進，今年在掌聲喝采下劃下完美句點，期待精彩代代傳，相約明年見。
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