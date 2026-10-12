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阿里山百合花季湧人潮百種花卉爭豔 荷蘭30款新品種首度亮相

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
2026阿里山百合花季在嘉義縣阿里山鄉樂野百合花園登場，今年集結超過100種百合花，包括香水百合、華麗重瓣百合、無花粉品系，以及特別從荷蘭引進的30種新品種。記者魯永明／攝影
2026阿里山百合花季在嘉義縣阿里山鄉樂野百合花園登場，今年集結超過100種百合花，包括香水百合、華麗重瓣百合、無花粉品系，以及特別從荷蘭引進的30種新品種。記者魯永明／攝影

秋意濃，阿里山高山百合盛開，花香吸引遊客上山！2026阿里山百合花季在嘉義縣阿里山鄉樂野百合花園登場，今年第3年，集結超過100種百合花，包括香水百合、華麗重瓣百合、無花粉品系，以及特別從荷蘭引進的30種新品種。國慶連假，花園湧入遊客，繽紛花色與層層花瓣點綴山林，成為阿里山秋季觀光新亮點。

阿里山百合花季的發起人、阿里山百合生產合作社理事長郝鳳霽，開放原本以切花生產為主的百合花田供遊客參觀，從第一年試辦到今年已第三屆，透過遊客口耳相傳及網路社群推廣，打開知名度。今年不僅擴大花卉品種展示，結合農業體驗、食農教育與美感學習，讓百合花季從賞花，成為認識高山農業場域。

百合花田位於海拔約1400公尺樂野部落，當地得天獨厚氣候條件，加上花農細心栽培，讓百合花展現豐富花型、色彩與香氣。園區今年特別引進30種荷蘭百合新品種試種，從花瓣層次豐富的重瓣品系，到花朵碩大、香氣濃郁的東方型與喇叭型雜交品系，各有特色；無花粉品系也提供不同的賞花選擇。展示超過100種不同品種的百合花，包括粉色系、深淺黃色、橘色系以及罕見墨紫色玫瑰百合等。

園方表示，每種百合都有不同的生長節奏，受到品種與氣候影響，同一時間走進花園，可看見含苞待放、盛開到花謝的不同姿態。遊客除了欣賞花朵，也能透過現場解說認識百合種球的構造與生長過程。百合由種球萌芽，逐步長出根系與植株，經過適當環境及細心照料，才能綻放美麗花朵，讓賞花行程兼具知識與趣味。

為深化食農教育，園區推出12歲以下兒童免一般入園門票優惠，並與縣府教育處合作推動國小校外教學，希望讓孩子從一顆種球開始，認識花卉生長歷程，了解花店裡一枝枝美麗切花背後，花農長期投入的心力。活動也獲縣政府「國本學堂圓夢補助計畫」支持，由第四屆卓越班學員將課堂所學轉化為實際行動，串聯農業展示、觀光體驗與美感教育。

百合花季同時肩負新品種試種與產業升級任務。花農與荷蘭種球供應商合作，測試新品種在高山環境的適應性及市場接受度，為未來百合切花產業開拓更多可能。承接產業的二代花農郝黎明與中埔青年葉芝瑜返鄉，成立「朵映文創工作室」，結合設計、活動策劃及品牌行銷，打造青創百合品牌。

郝鳳霽表示，取名「阿里山百合花季」，就是希望讓更多人知道，阿里山除了好山、好水、好茶與好咖啡，也有值得認識的百合花產業。花農每天忙著種花，有時反而忘了花田本身的美麗；只要有人願意走進產地、看見百合花的魅力，再辛苦的栽培都值得。

花季邀請民眾透過線上票選，選出最喜歡百合花型與花色，讓遊客從單純觀賞進一步參與新品種推廣。從荷蘭種球引進、在地花農栽培，到青年返鄉投入品牌經營，阿里山百合花季不僅展現高山花卉之美，也為農業、觀光與地方創生搭起橋梁，讓更多人看見阿里山不同於茶園與咖啡園的繽紛風景。

活動期間10月1日到11月1日， 開放時段上午10時到中午、下午2時到4時（每周二休園），地點：嘉義縣阿里山鄉樂野村第九鄰（台18線65.3K處右轉往阿里山鄉公所方向，可直接Google搜尋「阿里山百合」），門票：每人100元（12歲以下免費入園）。門票可全額折抵消費，可兌換一支鮮切百合花，或折抵購買整把鮮切百合花的費用（2選1），散客無需預約直接前往，遊覽車須提前預約。

2026阿里山百合花季在嘉義縣阿里山鄉樂野百合花園登場，集結超過100種百合花，包括香水百合、華麗重瓣百合、無花粉品系，以及特別從荷蘭引進的30種新品種。記者魯永明／攝影
2026阿里山百合花季在嘉義縣阿里山鄉樂野百合花園登場，集結超過100種百合花，包括香水百合、華麗重瓣百合、無花粉品系，以及特別從荷蘭引進的30種新品種。記者魯永明／攝影

2026阿里山百合花季在嘉義縣阿里山鄉樂野百合花園登場，今年第3年，集結超過100種百合花，。記者魯永明／攝影
2026阿里山百合花季在嘉義縣阿里山鄉樂野百合花園登場，今年第3年，集結超過100種百合花，。記者魯永明／攝影

2026阿里山百合花季在嘉義縣阿里山鄉樂野百合花園登場，今年第3年，集結超過100種百合花。記者魯永明／攝影
2026阿里山百合花季在嘉義縣阿里山鄉樂野百合花園登場，今年第3年，集結超過100種百合花。記者魯永明／攝影

2026阿里山百合花季在嘉義縣阿里山鄉樂野百合花園登場，今年集結超過100種百合花，包括香水百合、華麗重瓣百合、無花粉品系，以及特別從荷蘭引進的30種新品種。記者魯永明／攝影
2026阿里山百合花季在嘉義縣阿里山鄉樂野百合花園登場，今年集結超過100種百合花，包括香水百合、華麗重瓣百合、無花粉品系，以及特別從荷蘭引進的30種新品種。記者魯永明／攝影

秋意濃，2026阿里山百合花季在嘉義縣阿里山鄉樂野百合花園登場，今年集結超過100種百合花，包括香水百合、華麗重瓣百合、無花粉品系，以及特別從荷蘭引進的30種新品種。記者魯永明／攝影
秋意濃，2026阿里山百合花季在嘉義縣阿里山鄉樂野百合花園登場，今年集結超過100種百合花，包括香水百合、華麗重瓣百合、無花粉品系，以及特別從荷蘭引進的30種新品種。記者魯永明／攝影

2026阿里山百合花季在嘉義縣阿里山鄉樂野百合花園登場，今年第3年，集結超過100種百合花，包括香水百合、華麗重瓣百合、無花粉品系，以及特別從荷蘭引進的30種新品種。記者魯永明／攝影
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