九九重陽節近 101歲阿里山人瑞傳奇人生養生秘訣曝

重陽節將近，嘉義縣阿里山百歲耆老陳清祥，堪稱「阿里山歷史活字典」，年近101歲仍耳聰目明、行動自如，每天環繞阿里山森林遊樂區健走5至6公里，遇到遊客走得氣喘吁吁，他卻依然氣定神閒。他的長壽秘訣不複雜，就是吃飯八分飽、每天規律運動、保持心情放鬆，還要常做好事，活出令人稱羨的百歲人生。

陳清祥1926年出生於阿里山，14歲進入林場，跟隨父親從事伐木後的集材工作，16歲進入營林所阿里山分所，親身經歷阿里山林業發展與觀光興起，被地方視為阿里山開發史的活見證。

百歲的他保有規律生活。每天早晨，他在阿里山森林遊樂區散步5至6公里，約花1個半小時至2小時完成。對他而言，走路不是短期養生計畫，而是融入日常的生活習慣。他鼓勵大家運動，不要抽菸、避免飲酒過量，維持健康生活。

飲食方面，陳清祥奉行「吃飯八分飽」，不吃過量。早餐吃粥、喝牛奶，午餐吃麵包或白飯，飲食簡單規律。他認為，除了照顧身體，也要常保心情輕鬆，樂於助人、常做好事，讓生活保持自在。

陳清祥長壽人生，還有令人驚嘆傳奇。96歲學素描，憑著腦海中清晰的影像記憶，將1950年代以前阿里山沼平聚落的街道、建築及生活景象一一畫下，累積約200幅作品，2024年舉辦畫展、出版「世紀風華──阿里山陳清祥百年足跡畫輯」，把珍藏一生阿里山歷史記憶化為畫作。

陳清祥與妻子陳玉妹創辦高峰大飯店，交棒兒子陳昆茂經營，飯店3月火警，財損無人受傷，整修竣工國慶日重新開幕。即使年事已高，他仍參與飯店規畫、設計與整修雜務，爬屋頂敲敲打打，直到兒子擔心安全硬性規定不准他再工作。對陳清祥而言，退休與休息似乎不是人生的必修課，對阿里山的牽掛始終沒有停歇。

除了長壽與活力，陳家也把行善視為家族傳統。陳清祥80歲、90歲及100歲生日時，家族分別捐贈救護車給阿里山鄉衛生所，累計3輛；百歲壽宴時，另捐款30萬元支持地方公益，將祝壽喜悅化為回饋故鄉的實際行動。

從少年林場工人到百歲人瑞，陳清祥走過近一世紀阿里山歲月。每天健走5公里、吃飯八分飽、保持心情放鬆，再加上樂於助人，不僅是他分享的養生之道，也展現一種簡單而踏實的生活態度。重陽節前，阿里山百歲耆老以自己的生活，寫下屬於山林的長壽傳奇。

阿里山人瑞陳清祥2024年舉辦畫展、出版「世紀風華──阿里山陳清祥百年足跡畫輯」，把珍藏一生阿里山歷史記憶化為畫作，在創辦高峰大飯店展示手繪阿里山早期開發史掛圖畫作，說故事。圖／讀者提供