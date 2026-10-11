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旅美國際藝術家蔡爾平回鄉築夢 北港糖廠創作大型「華冠藝閣」動工

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
旅美國際藝術家蔡爾平回鄉築夢，將運用兒時記憶，在北港糖廠創作大型「華冠藝閣」，打造雲林國際級公共藝術亮點。記者蔡維斌／攝影
旅美國際藝術家蔡爾平回鄉築夢，將運用兒時記憶，在北港糖廠創作大型「華冠藝閣」，打造雲林國際級公共藝術亮點。記者蔡維斌／攝影

雲林縣北港鎮旅美知名國際藝術家蔡爾平，應雲林縣府邀請將在北港糖廠1911好庫文化產業園區，以媽祖信仰文化及百年糖廠的兒時記憶，將打破裝置藝術規格，運用環境生態元素創作一座大型的「華冠藝閣」藝術作品，今天動工典禮。縣府說，大師作品融合糖廠歷史建築與在地情感，將成為雲林深具國際美學的公共藝術亮點。

動工典禮由雲林縣長張麗善、縣府文觀處長謝明璇主持，藝術家蔡爾平、北港鎮長蕭美文、北港朝天宮董事長蔡咏鍀、縣議員蔡孟真、縣府城鄉處長林長造、北港鎮代會主席黃美蘭等人出席。

已年高七旬的蔡爾平說，對一個長年旅居海外的人，能回到生命搖籃的家鄉做點事，以作品和故鄉土地對話，對他而言是生命非常隆重的一刻，他的創作將打破公共藝術規格，運用在地元素創造一個充滿愛的生活平台，藉以呵護生態、遵從信仰、維繫人文，他充滿使命感，更深感珍貴。

他說，「華冠藝閣」靈感源自信仰、媽祖文化與兒時在糖廠嬉戲的生活記憶，從朝天宮傳統建築與藻井藝術汲取靈感，將三座圓頂轉化為向上生長、綻放的高七公尺的「華冠」，三座圓頂分別詮釋朝天宮、媽祖出巡、傳統藝閣、北港糖廠、濕地生態及在地物種等元素，讓不同世代民眾找到北港記憶。

謝明璇表示，「華冠藝閣」將是園區繼「光之祥雲」之後的國際級藝術鉅作，預定年底完工，將進一步豐富園區公共藝術樣貌，共同轉譯北港的信仰文化、產業記憶與自然風土，讓百年糖廠在歷史建築活化之餘，形塑兼具在地文化與當代藝術特色的景觀。

張麗善說，北港1911好庫文化產業園區老建築修建活化及各項創作型設施，承載著北港糖業發展歷史的重要記憶，透過公共藝術的進駐，不僅凸顯北港豐富的人文底蘊，更形塑成一座美麗的藝術園區，深化觀光潛力。

「華冠藝閣」將融合「信仰」、「糖業」與「自然」設計主軸，打造三座7至10公尺不等的藝術高圓頂建築，重新轉譯在地文化語彙。記者蔡維斌／攝影
「華冠藝閣」將融合「信仰」、「糖業」與「自然」設計主軸，打造三座7至10公尺不等的藝術高圓頂建築，重新轉譯在地文化語彙。記者蔡維斌／攝影

旅美國際藝術家蔡爾平<a href='/search/tagging/2/回鄉' rel='回鄉' data-rel='/2/234621' class='tag'><strong>回鄉</strong></a>築夢，今天動工將在北港糖廠創作大型「華冠藝閣」，打造雲林國際級公共藝術亮點。記者蔡維斌／攝影
旅美國際藝術家蔡爾平回鄉築夢，今天動工將在北港糖廠創作大型「華冠藝閣」，打造雲林國際級公共藝術亮點。記者蔡維斌／攝影

旅美國際藝術家蔡爾平回鄉築夢，今天動工將在北港糖廠創作大型「華冠藝閣」，打造雲林國際級公共藝術亮點。記者蔡維斌／攝影
旅美國際藝術家蔡爾平回鄉築夢，今天動工將在北港糖廠創作大型「華冠藝閣」，打造雲林國際級公共藝術亮點。記者蔡維斌／攝影

旅美國際藝術家蔡爾平回鄉築夢，今天動工將在北港糖廠創作大型「華冠藝閣」，打造雲林國際級公共藝術亮點。記者蔡維斌／攝影
旅美國際藝術家蔡爾平回鄉築夢，今天動工將在北港糖廠創作大型「華冠藝閣」，打造雲林國際級公共藝術亮點。記者蔡維斌／攝影

「華冠藝閣」將融合「信仰」、「糖業」與「自然」設計主軸，打造三座7至10公尺不等的藝術高圓頂建築，重新轉譯在地文化語彙。記者蔡維斌／攝影
「華冠藝閣」將融合「信仰」、「糖業」與「自然」設計主軸，打造三座7至10公尺不等的藝術高圓頂建築，重新轉譯在地文化語彙。記者蔡維斌／攝影

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