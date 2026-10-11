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湖口老街電影節10月24日開幕 音樂饗宴、星空夜市、萬聖變裝接力登場

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
湖口老街深具古樸歷史文化氛圍，是新竹縣知名旅遊景點之一。聯合報系資料照
湖口老街深具古樸歷史文化氛圍，是新竹縣知名旅遊景點之一。聯合報系資料照

「2026湖口老街電影節」將於10月24日起，一連五天（10月24日、10月25日、10月26日、10月31日及11月1日）的周末假期盛大展開。今年的活動打破傳統框架，首度結合古典弦樂、客家美食、文創手作與萬聖節變裝派對，要讓全台遊客體驗有別以往、充滿藝文氣息與活力的老街風情。

活動首日 10月24日下午兩點，將於充滿歷史氛圍的「湖口老街天主堂」舉辦盛大的開幕音樂會，為電影節揭開序幕。主辦單位邀請到「印象三重奏」音樂總監陳方騮擔任指揮，帶領專業弦樂團，演繹多首膾炙人口的經典電影配樂。此外，更特別邀請中提琴獨奏家鄧啟全（國家交響樂團中提琴副首席）同台演出，在莊嚴美麗的天主堂建築映襯下，為民眾帶來國際級的音樂饗宴。

隨著夜幕低垂，當天晚間將接續舉辦「老街星光文創市集」。商圈店家將配合延長營業時間至晚間八點，邀請遊客在星光與暖黃燈光的交織下，漫步於巴洛克風情與閩南紅磚建築交錯的歷史街區尋寶，感受湖口老街獨特的夜間魅力。

湖口老街不僅有深厚的建築底蘊，更是客家文化的重要傳承地。10月26日規畫「客家傳統美食分享」與「文創手作」活動。遊客除了能品嚐道地的客家風味點心，還能親手參與充滿溫度的文創手作體驗，深度感受新竹在地的風土人情與人文巧思。

迎接萬聖節的到來，10月31日舉辦萬聖變裝電影院。當天下午2點與4點各播放一場精采電影，主辦單位更加碼推出「變裝換獎品」特別企畫，邀請大小朋友發揮創意，只要當天變裝打扮來到現場觀影，即可兌換商圈準備的驚喜獎品。詳細活動資訊請見商圈官方粉絲專頁。

老街 夜市 電影

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