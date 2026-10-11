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麥寮王船祭白沙屯媽祖首度來作客 「粉紅超跑」現身展場引爆人潮

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
白沙屯媽祖應邀今抵麥寮平安遶境，並到王船祭作客，抵達王船香壇以三進三出進壇駐駕，吸引大批民眾參拜，熱鬧滾滾。記者蔡維斌／攝影
白沙屯媽祖應邀今抵麥寮平安遶境，並到王船祭作客，抵達王船香壇以三進三出進壇駐駕，吸引大批民眾參拜，熱鬧滾滾。記者蔡維斌／攝影

雲林縣麥寮鄉開元宮暨鎮安宮每5年王船祭今天登場，今年結合麥寮鄉公所擴大舉行，並首度邀請白沙屯媽祖來作客，引來大批人潮，除了平安巡境，公所也在社教園區開辦「王船靜態展」及「王船影像展」，透過實體工藝與數位影像等多元形式，呈現麥寮王船文化的歷史脈絡與信仰文化。

今天王船祭由麥寮鄉長許忠富主持，雲林副縣長陳璧君、立委張嘉郡、開元宮暨鎮安宮主委許正明及白沙屯拱天宮主委洪文華等人參加，白沙屯媽祖上午完成遶境後，抵社教園區王船香壇駐駕。

許忠富表示，王船長12公尺、是純手工打造的木製船，從龍骨開斧到船體完成，每道工序都凝聚傳統工藝師傅的技藝與心血，不僅是一艘承載地方信仰的王船，更是融合傳統工藝的鉅作，是民俗與歷史的重要文化載體，王船即日至10月24日將在麥寮社教園區展出，預計農曆10月28日清晨在濁水溪出海口舉辦送王船遊天河儀式。

此外更同步推出「麥寮王船影像展」將展至12月6日，許忠富說，透過影像、光影及沉浸式視覺體驗，帶領觀眾深入探索王船信仰的文化底蘊，讓傳統祭典透過現代科技重新詮釋，打造兼具文化傳承與當代藝術特色的展覽體驗。王船系列活動，期讓更多人走進麥寮、認識麥寮。

張嘉郡表示，今天除了五年一科的王船文化祭，還有白沙屯媽祖也來作客，和麥寮媽祖「雙媽會」一起遶境，祈求平安，未來將延續這項很有意義的宗教盛事。陳璧君也說，宗教信仰是凝聚良善的基石，精彩文化祭典將一連延續到農曆十月底的送王船大典，歡迎大家來麥寮拜王爺、賞王船。

12公尺的王船是純手工打造的木造船，將在麥寮社教園區展出到10月24日，並同步推出一系列王船文化展。記者蔡維斌／攝影
12公尺的王船是純手工打造的木造船，將在麥寮社教園區展出到10月24日，並同步推出一系列王船文化展。記者蔡維斌／攝影

12公尺的王船是純手工打造的木造船，將在麥寮社教園區展出到10月24日，並同步推出一系列王船文化展。記者蔡維斌／攝影
12公尺的王船是純手工打造的木造船，將在麥寮社教園區展出到10月24日，並同步推出一系列王船文化展。記者蔡維斌／攝影

白沙屯媽祖應邀今抵麥寮平安遶境，並到王船祭作客，抵達王船香壇以三進三出進壇駐駕，吸引大批民眾參拜，熱鬧滾滾。記者蔡維斌／攝影
白沙屯媽祖應邀今抵麥寮平安遶境，並到王船祭作客，抵達王船香壇以三進三出進壇駐駕，吸引大批民眾參拜，熱鬧滾滾。記者蔡維斌／攝影

白沙屯媽祖應邀今抵麥寮平安遶境，並到王船祭作客，抵達王船香壇以三進三出進壇駐駕，一路吸引大批信徒隨香熱鬧滾滾。記者蔡維斌／攝影
白沙屯媽祖應邀今抵麥寮平安遶境，並到王船祭作客，抵達王船香壇以三進三出進壇駐駕，一路吸引大批信徒隨香熱鬧滾滾。記者蔡維斌／攝影

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