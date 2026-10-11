麻豆代天府重建70周年 照護弱勢發慰問金及物質

適逢重建70周年，台南麻豆代天府今舉辦感恩慶典活動，廟方發放民生物資及慰問金給弱勢鄉親，以實際行動傳遞宗教慈悲濟世、回饋鄉里精神。

麻豆代天府廟宇歷史傳說可追溯至明代崇禎年間，後因地理環境破壞而遷徙，直到1956 年才於原址重啟擴建，網羅全國著名的工匠大師，歷時 10 年打造出如今雄偉規模，成為全台著名寺廟。

今年為寺廟重建70周年，麻豆代天府此次準備民生物資128份及慰問金128份，每份慰問1000元；顧問團副團長蔡杰成另贊助民生物資128份，台北吳叔叔亦提供「市五甜甜圈」提貨券128份，盼為受關懷家庭送上實質支持與溫暖祝福。

廟方主委陳中山、副主委榮志強等人表示，重建70周年不僅是重要歷史里程碑，也承載歷代先賢、信眾與地方鄉親共同守護深厚情感。透過公益關懷活動回饋地方，期盼將五府千歲慈悲濟世精神化為具體行動，讓有需要的家庭感受到社會支持。

麻豆代天府特別感謝麻豆區公所楊政舉及區公所團隊協助，透過公部門、宗教團體及民間力量攜手合作，讓關懷資源送到需要鄉親手中。