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嘉義市上半年旅宿業開紅盤 住宿人次破百萬、營收19.2億創新高

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義市今年上半年住宿業營收19.2億創新高，旅遊人次突破1979萬，下半年光織影舞活動也吸引大批遊客。圖／嘉義市政府提供
嘉義市今年上半年住宿業營收19.2億創新高，旅遊人次突破1979萬，下半年光織影舞活動也吸引大批遊客。圖／嘉義市政府提供

嘉義市政府今年4月領先全台推出國旅自由行補助，每晚每房最高補助1000元，在政策助攻下，嘉義市旅宿指標今年上半年開出紅盤。嘉市府今天公布，今年上半年度住宿業營利事業銷售額達19.2億，創下歷史新高，且較去年同期增加近4億元，成長幅度24.13%。

市府公布，今年上半年嘉義市住宿業營利事業銷售額創下近19.2億元新高，較去年同期增加近4億元、成長24.13%。上半年住宿人次突破121萬人次，與同期相比，年增約15%，旅遊人次更在半年內累積突破1979萬，較去年同期成長約18%，三項指標同步成長。

市長黃敏惠說，嘉義市建城322年，有超過6000棟木屋，在競爭激烈的國旅市場中，走出一條獨具「嘉義感性」的觀光路線，適合自由行與深度漫遊，市府自行編列2000萬元預算，領先全台推出國旅自由行補助，每晚每房最高1000元，帶動地方觀光及商業發展。

觀光新聞處長鄭雅文說，全球旅遊趨勢正由單純景點打卡，轉向深度體驗、文化參與與低碳永續，嘉義市是「小得剛剛好」的城市，具有木都文化、宗教慶典，充滿特色美食與巷弄驚喜，吸引遊客一再探索，現今嘉義市已從旅行中繼站，躍升為旅客直奔的目的地。

市府表示，城隍夜巡、光織影舞、諸羅搖滾音樂祭、白沙屯媽祖贊境及嘉義市國際管樂節等大型活動在下半年接力登場，期待延續上半年熱度，邀請更多遊客走進嘉義市，感受嘉義將所有遊客視作「家己人」的熱情，也讓觀光人潮轉化為城市消費與產業發展活力。

嘉義市文化路成地方知名觀光景點，每逢連續假期湧入大批遊客。圖／嘉義市政府提供
嘉義市文化路成地方知名觀光景點，每逢連續假期湧入大批遊客。圖／嘉義市政府提供

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