紙風車劇團國慶連假嘉義開演 兒童劇寶莉回家吸引2500人觀賞

國慶連假藝文活動走進嘉義縣朴子市，嘉義縣護小草成長協會邀請紙風車劇團，昨晚在朴子市公所市民廣場演出兒童劇「寶莉回家」，戲劇結合故事與教育，讓孩子近距離接觸表演藝術，許多家長帶著孩子欣賞演出，吸引約2500人到場觀賞，場面熱鬧溫馨。

嘉義縣護小草成長協會理事長黃嫈珺說，紙風車劇團是全國知名表演團隊，專業劇場演出走進朴子市機會難得，城市發展除了硬體建設，也需要文化與藝文活動累積，盼透過活動讓更多孩子接觸表演藝術，也讓返鄉民眾與家人共同參與文化活動，為地方增添藝文能量。

嘉義縣護小草成長協會副總幹事王思婷說，寶莉回家戲劇結合故事與教育，透過劇情帶領學童認識地理知識，並融入長輩以鼓勵、引導陪伴孩子成長的情節，傳遞正向價值觀，希望透過寓教於樂的演出，讓孩子在欣賞戲劇的過程中學習，也將正向力量帶進家庭與社區。

嘉義縣護小草成長協會總幹事蔡雅靜表示，為確保活動順利進行，團隊事前申請路權、規畫場地及動線、現場秩序及往返安全等環節，協調工作人員分工，讓2500名觀眾能安心欣賞演出，透過紙風車劇團的精彩演出，為朴子帶來難得的大型藝文活動。

主辦單位表示，為讓活動順利進行，地方團體也提供人力與物資支援，朴子天公壇贊助2000顆茶葉蛋，提供到場民眾享用；嘉義縣體育會柔樂球委員會主委、市民代表黃陳伯蓮動員50名志工協助，從活動引導到民眾接待，協力維持活動秩序，讓國慶連假藝文活動順利完成。

紙風車劇團昨晚在嘉義縣朴子市公所市民廣場演出兒童劇寶莉回家，吸引2500人齊聚觀賞。圖／黃嫈珺提供

紙風車劇團昨晚在嘉義縣朴子市公所市民廣場演出兒童劇寶莉回家，吸引2500人齊聚觀賞。圖／黃嫈珺提供